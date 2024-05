Mendilibar avverte: “Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina”

L’allenatore dell’Olympiacos, Josè Mendilibar, parla così nel post partita della sconfitta in campionato contro il PAOK. Il tecnico dei greci si sofferma anche sulla finale di Conference League contro la Fiorentina:

“Dobbiamo vincere le prossime partite per assicurarci la qualificazione in Europa attraverso il campionato, anche se non vediamo l’ora di vedere cosa succederà in finale. È una finale, quindi daremo il massimo. Se non dovesse andare bene rischiamo di rimanere fuori dall’Europa e per questo dobbiamo cercare di arrivare tra i primi tre posti.”

L’OPINIONE DI FRANCESCO FLACHI