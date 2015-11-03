Notizie Mendilibar Fiorentina

Mendilibar: "L'Olympiacos è il Real Madrid della Grecia. Grande impresa contro Aston Villa e Fiorentina"
19 giugno 2024 17:04
Mendilibar: "Sono tranquillo, non mi aspetto cambi nella Fiorentina. Viola in finale grazie alle loro idee"
29 maggio 2024 14:40
Amanatidis: "Mendilibar ha preparato una trappola per la Fiorentina, stasera credo vincerà l'Olympiakos"
29 maggio 2024 11:48
Mendilibar: "Fiorentina e Roma sono squadre diverse, impossibile paragonarle, noi abbiamo le nostre armi"
28 maggio 2024 18:37
Mendilibar: "Sappiamo che sarà molto dura contro la Fiorentina, ma in finale non si sa mai"
27 maggio 2024 14:34
Dalla Grecia, L'Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l'assistente di Mendilibar era al Franchi
18 maggio 2024 19:41
Mendilibar avverte: "Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina"
13 maggio 2024 18:49
Sentite Mendilibar: "Vinciamo la Conference per fare la storia e far felici tante persone"
10 maggio 2024 14:20
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