Mendilibar: “L’Olympiacos è il Real Madrid della Grecia. Grande impresa contro Aston Villa e Fiorentina”

L’allenatore dell’Olympiacos, José Luis Mendilibar, a quasi un mese della finale di Conference League contro la Fiorentina, è stato intervistato da As, dove è tornato anche sull’impresa compiuta dalla sua squadra, il primo club greco ad aver conquistato un trofeo europeo. Le sue parole:

“Sono sempre lo stesso, non credo di essermi fermato a pensarci molto. Quando lo faccio mi dico: ‘Cavolo, abbiamo fatto una cosa difficile da fare e che pochi allenatori sono riusciti a realizzare’. L’Olympiacos è il Real Madrid della Grecia e l’obiettivo è vincere sempre, anche se è facile a dirsi. Ora dobbiamo costruire una buona rosa, mantenere i giocatori che sono stati fondamentali per noi e poi metterci al lavoro. […] Non mi ero posto l’obiettivo della Conference League, volevo vincere il campionato, cosa che non mi è mai riuscita. Alla fine è successo il contrario, abbiamo vinto quello che non ci eravamo posti come obiettivo. Penso che la chiave sia stata la sfida degli ottavi di finale contro il Maccabi Tel-Aviv. Abbiamo perso 1-4 in casa e poi abbiamo fatto il colpaccio in Serbia vincendo 1-6 . In quel momento abbiamo pensato che avremmo potuto fare qualcosa di importante; così è stato, prima in semifinale contro l’Aston Villa di Unai Emery, che tutti logicamente davano per favorito, e poi in finale contro la Fiorentina , che aveva già giocato la finale l’anno prima e che era favorita”.

LA FIORENTINA COMUNICA LA DATA DELLA PRESENTAZIONE DI PALLADINO: SARÀ IL 25 GIUGNO ALLE ORE 12:00