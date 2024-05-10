Mendilibar, dopo aver eliminato Juve e Roma lo scorso anno, ora punta la Fiorentina e sogna un'altra coppa

Lo scorso anno sulla panchina del Siviglia, José Luis Mendilibar, eliminò prima la Juventus in semifinale, e poi la Roma, in finale di EL

Dopo Roma e Juventus, è ora il turno della Fiorentina per José Luis Mendilibar. L'Italia continua a far parte del destino del tecnico di Zaldibar, 63 anni, che ha raggiunto la sua seconda finale europea consecutiva eliminando sorprendentemente l'ambizioso Aston Villa di Unai Emery con il suo Olympiacos. Due prestazioni impeccabili per la squadra del Pireo, che si prepara ora a sfidare la Fiorentina per la Conference League.

Inoltre, l'opportunità di giocare la fase finale ad Atene rappresentava un'irresistibile occasione per la squadra greca, così come il desiderio di rivincita di un allenatore "scaricato" senza tanti riguardi dal Siviglia all'inizio della stagione, subito dopo aver conquistato l'Europa League. Mendilibar è giunto nel febbraio nella capitale ellenica e ha conquistato tutti con il suo impegno: 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte fino ad oggi, mentre la squadra resta in lizza per il titolo nazionale e per un epico trionfo continentale.

Le sue colonne portanti sono senza dubbio Ayoub El Kaabi e Daniel Podence: il primo ha dominato le semifinali, segnando ben 5 gol, mentre il secondo rappresenta il talento più fulgido della squadra, mostrando tutto il suo potenziale in questa stagione con 14 gol e 12 assist. Tra i giocatori, c'è anche l'ex viola Stevan Jovetic, impiegato sporadicamente ma in grado di offrire prestazioni di alto livello, e il signor Europa League, Vicente Iborra (con ben 4 vittorie all'attivo). Una squadra di grande qualità e determinazione, pronta a mettere in difficoltà la Fiorentina.

Il River "tifa" Fiorentina, in caso di coppa o qualificazione in EL arriveranno più soldi per Beltran

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