Il River “tifa” Fiorentina: se i viola vincono un trofeo o vanno in EL, arrivano più soldi per Beltran

Serviva un eroe venuto da lontano per rompere una maledizione. Quella degli undici metri, dei quattro rigori falliti consecutivi, uno spettro che aleggiava anche sul dischetto del Jan Breydel Stadium mercoledì sera. Serviva qualcuno col sangue di ghiaccio, un Vichingo. E il pallone che Lucas Beltran posiziona sul dischetto all’82’ di Bruges-Fiorentina è di quelli che pesano forse più di un elmo nordico. Poi un colpo netto col destro, palla in buca d’angolo e Fiorentina ad Atene. Sono le 20.30 a Bruges, le 15.30 a Buenos Aires. Il grido che è partito dal settore ospiti del Han Breydel sarà arrivato anche da quelle parti. Perché con il graffio in semifinale di Conference Beltran non solo rompe un digiuno lungo più di due mesi (ultima rete sempre in Conference, nell’andata degli ottavi col Maccabi Haifa), ma arriva in doppia cifra. Dieci gol in maglia viola, un traguardo festeggiato anche dal River Plate. Al decimo sigillo in Italia è scattata infatti una parte dei bonus che la Fiorentina dovrà dare ai Millionarios.

Sono 12,5 in totale i milioni che la Viola ha girato al River in estate, ma altrettanti potrebbero arrivare ancora in Argentina. Una prima parte è stata già sbloccata col raggiungimento della doppia cifra. Per ricevere la parte rimanente degli ulteriori 12,5 milioni dalla Fiorentina, il River dovrà sperare che la Viola porti a casa la Conference League: come da accordo, altri bonus arriveranno in caso di vittoria di un trofeo e di qualificazione alla prossima Europa League, entrambi gli obiettivi sarebbero centrati con una vittoria ad Atene. Per questo, la Fiorentina e Lucas Beltran, il prossimo 29 maggio avranno dei tifosi speciali in Sudamerica. Lo scrive il Corriere dello Sport.