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Notizie River Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina si aspetta un’offerta superiore a 10 milioni per Beltran dal River o da club europei”

24 agosto 2025 09:29

Corriere dello Sport: “Beltran ha messo in stand by il Cska Mosca. Dietro la sua indecisione c’è il River?”

24 agosto 2025 09:16

Corriere Fiorentino: “Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River”

14 agosto 2025 09:03

Gazzetta: “Il River ha offerto un prestito per Beltran, la Fiorentina mira all’addio a titolo definitivo”

29 giugno 2025 09:09

Nazione: “No della Fiorentina al prestito di Beltran al River, servono 10 milioni. Ma prima il giudizio di Pioli”

12 giugno 2025 08:06

Dall’Argentina fanno sapere che Beltran se lasciasse la Fiorentina preferirebbe restare in europa

03 giugno 2025 17:12

Gazzetta non ha dubbi: “Il futuro di Beltran è incerto, sta bene alla Fiorentina ma ciclicamente si fa vivo il River”

25 aprile 2025 09:14

Di Marzio: "Quarta al River, è fatta! Alla Fiorentina 7 milioni, accordo raggiunto nella notte"

04 gennaio 2025 09:37

Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”

02 gennaio 2025 09:50

Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni”

30 dicembre 2024 10:14

Corriere Fiorentino: "Quarta-River fumata bianca vicina, arriverà a 7 milioni"

28 dicembre 2024 09:23

Pedullà: “Quarta-River, ieri nessun contatto con la Fiorentina che si aspettava un’offerta da 8 milioni”

28 dicembre 2024 09:15

Corriere dello Sport: “Caso Beltran, vale più di tutti ma non gioca. A gennaio ipotesi prestito”

11 ottobre 2024 09:37

Il River "tifa" Fiorentina: se i viola vincono un trofeo o vanno in EL, arrivano più soldi per Beltran

10 maggio 2024 09:41

Corriere dello Sport, Beltran e la chiamata con Dybala ma ecco perché ha scelto Fiorentina

12 agosto 2023 07:43

Da Udine rilevano: "Pereyra o rinnova con l'Udinese, o torna al River o va alla Fiorentina in Italia"

27 novembre 2022 14:39

Pezzella: "Qui ogni gara è una finale, la Fiorentina è in costruzione. River? Un giorno spero di tornare"

02 marzo 2020 13:50

Simeone va in serie B...ma è il fratello Gianluca! El Cholitino dal River Plate al Frosinone...

31 gennaio 2018 10:20

Pezzella e il vizietto dei gol "pesanti": ecco perché non sono una novità. Al River Plate...

18 settembre 2017 16:52

TI HO AMATO FIN DA SUBITO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

01 febbraio 2017 13:18

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