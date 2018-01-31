Simeone va in serie B...ma è il fratello Gianluca! El Cholitino dal River Plate al Frosinone...
Simeone è pronto ad andare a giocare in serie B...ma si tratta di Gianluca, fratello del Giovanni che gioca nella Fiorentina. Al netto di qualche problema con la formula del trasferimento, infatti, "E...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 10:20
Simeone è pronto ad andare a giocare in serie B...ma si tratta di Gianluca, fratello del Giovanni che gioca nella Fiorentina. Al netto di qualche problema con la formula del trasferimento, infatti, "El Cholitino" dovrebbe firmare oggi il contratto che decreterà il suo passaggio dal River Plate al Frosinone. Attaccante anche lui, spera di poter sfidare presto il fratello in serie A. Adesso al padre Diego non resta che "piazzare" il terzo figlio: il più piccolo Giuliano Simeone.