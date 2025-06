Dall’Argentina fanno sapere che Beltran se lasciasse la Fiorentina preferirebbe restare in europa

Il giornalista argentino ed esperto di calcio sudamericano César Luis Merlo, intervenuto ai microfoni di Picado TV, ha parlato del futuro incerto di Lucas Beltrán, attaccante della Fiorentina. Il destino del giocatore resta legato alla scelta del prossimo allenatore della squadra viola.

Secondo Merlo, qualora Beltrán dovesse lasciare Firenze, la sua priorità sarebbe quella di restare in Europa, raffreddando così le speranze del River Plate, club intenzionato a riportarlo in Argentina. Il giornalista ha inoltre precisato che, al momento, non ci sono stati contatti diretti tra la società argentina e l’entourage del calciatore.