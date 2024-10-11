Corriere dello Sport: “Caso Beltran, vale più di tutti ma non gioca. A gennaio ipotesi prestito”

Palladino non vede Beltran, il giocatore potrebbe tornare al River

Lucas Beltran non è stato quasi mai impiegato da Palladino. Il club viola rischia di dilapidare un 'colpo' da quasi 20 milioni, fatto poco più di un anno fa: con 191 minuti in campo (una sola partita da titolare in Serie A) l'argentino è infatti il calciatore offensivo meno utilizzato da Palladino, che gli sta preferendo addirittura Kouame, Ikone e Sottil. Eppure, secondo una classifica stilata dal Cies (che come variabili tiene conto soprattutto della durata del contratto e dell'età del calciatore) Beltran (ventitré anni) è il giocatore che vale di più nella rosa dei viola. Si stima che adesso il prezzo del cartellino del numero nove oscilli tra i 34 e 48 milioni. Non segna su azione dal febbraio scorso (ultima rete non su rigore al Castellani di Empoli, 236 giorni fa), così si inizia a pensare di fare un'esperienza altrove da gennaio, magari in prestito. E magari al River Plate di quel Marcelo Gallardo che lo ha fatto debuttare con la maglia dei millionarios nel lontano 2021. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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