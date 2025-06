Nazione: “No della Fiorentina al prestito di Beltran al River, servono 10 milioni. Ma prima il giudizio di Pioli”

Settimane di relax per Lucas Beltran, volato in Giappone con la compagna Guillermina. Vacanza scandita a ritmo social per il Vichingo della Fiorentina, in attesa di conoscere il proprio futuro. Se sulla panchina viola fosse rimasto Raffaele Palladino sarebbe probabilmente stato ceduto. Adesso, invece, tutti gli elementi della rosa sono in attesa del giudizio del nuovo tecnico, verosimilmente Stefano Pioli. Partita dunque ancora da giocare, anche se sul tavolo di Beltran c’è da tempo un’offerta per il ritorno al River Plate. Le due società ne hanno già parlato nelle scorse settimane.

No della Fiorentina al prestito, si era intavolata un’operazione a titolo definitivo per circa 10 milioni. Da capire ancora la volontà dell’attaccante, che di certo vuol tornare un giorno al River, ma spera ancora di potersi ritagliare uno spazio importante in Europa. Vedremo. Prima il giudizio di Pioli, poi le eventuali trattative di mercato. Adesso è il momento di godersi i colori e i sapori del Giappone. Lo scrive La Nazione.