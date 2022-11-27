Da Udine rilevano: "Pereyra o rinnova con l'Udinese, o torna al River o va alla Fiorentina in Italia"

Il Tucu Pereyra è in scadenza di contratto con l'Udinese a giugno del 2023, il suo nome è stato accostato alla Fiorentina, è un classe 1991

Mentre mercato e ripresa della stagione si avvicinano, in casa Udinese si affrontano le questioni contrattuali, con particolare attenzione ai calciatori in scadenza. Due sono i casi di attualità in questo momento: Nuytinck e Pereyra. Due casi che, sottolinea il Messaggero Veneto, a livello di scelte bianconere sono agli antipodi.

Per quanto riguarda il Tucu Pereyra, il suo futuro non è stato deciso. Le prospettive sono un rinnovo con l'Udinese, il ritorno al River o una nuova esperienza in Italia a Firenze. E' chiaro che "l'Udinese non vorrebbe mollarlo subito, vista la sua duttilità, ma se dovessero entrare un altro laterale destro (si parla del turco di passaporto tedesco Onur Bolut) e un centrocampista, potrebbe entrare nell'ordine di idee di cedere il "Tucu", soprattutto se il arrivasse un rifiuto al rinnovo. Per turare la falla si parla del marocchino della Samp, Abdelhamid Sabiri che - udite, udite - piace anche alla Fiorentina, che è stato offerto al Bologna e che qui ha un estimatore come Sottil che l'ha già allenato all'Ascoli". Lo riporta Udinese Blog

LE ULTIME SUL RINNOVO DI CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-rinnovo-castrovilli-in-stand-by-ora-pensa-al-rientro-prossima-stagione-decisiva/193931/