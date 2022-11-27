Corriere Fiorentino, rinnovo Castrovilli? In stand by, ora pensa al rientro. Prossima stagione decisiva

Castrovilli per conquistare il rinnovo sa che dovrà giocare il più possibile

Il futuro di Castrovilli? In stand by, nel senso che ad oggi né il club né il giocatore hanno voglia di pensare al contratto in scadenza 2024, anche se Gaetano, sa benissimo quanto è importante la prossima stagione e soprattutto sa che avrà bisogno di giocare il più possibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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