Corriere dello Sport, Parisi torna nel mirino della Fiorentina. Sul terzino anche Napoli e Lazio

Il nome che potrebbe tornare di moda in casa Fiorentina è Parisi

Il nome che potrebbe tornare di moda per la Fiorentina è quello di Fabiano Parisi dell’Empoli che già la scorsa estate era nel mirino dei viola. La stima degli uomini mercato per il terzino sinistro non è cambiata da allora e la società ha continuato a seguirlo da vicino, così come hanno fatto anche Napoli e Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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