Schira: "Amrabat, dopo il Mondiale la Fiorentina lavorerà al rinnovo. Sirene dalla Premier per lui"
Le parole di Schira sul futuro di Amrabat
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2022 00:28
Nicolò Schira ha parlato del mercato della Fiorentina su Twitter, ed in particolare del futuro di Sofyan Amrabat: "È considerato un giocatore chiave da Italiano. Dopo il Mondiale infatti la società viola, si metterà a lavoro per il rinnovo. Due squadre di Premier stanno seguendo con attenzione le prestazioni dell'ex Hellas Verona".
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