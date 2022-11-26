Schira: "Amrabat, dopo il Mondiale la Fiorentina lavorerà al rinnovo. Sirene dalla Premier per lui"

Le parole di Schira sul futuro di Amrabat

Nicolò Schira ha parlato del mercato della Fiorentina su Twitter, ed in particolare del futuro di Sofyan Amrabat: "È considerato un giocatore chiave da Italiano. Dopo il Mondiale infatti la società viola, si metterà a lavoro per il rinnovo. Due squadre di Premier stanno seguendo con attenzione le prestazioni dell'ex Hellas Verona".

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