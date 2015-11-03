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Notizie Pereyra Fiorentina

Juventus incassa il no della Fiorentina e molla Bonaventura? TMW: "I bianconeri su Pereyra dell'Udinese"

30 gennaio 2024 18:12

Non solo Bonaventura: La Juventus fa un tentativo last minute per Pereyra, la richiesta dell'Udinese complica l'affare

29 gennaio 2024 23:18

Pereyra torna all'Udinese dopo che l'avevano svincolato. Per la Fiorentina non è mai stata una trattativa

11 settembre 2023 13:24

Tuttosport, Pereyra ancora senza squadra: avrebbe accettato di buon grado la Fiorentina

08 settembre 2023 08:54

Corriere Fiorentino, Pereyra in pole per il post Castrovilli ma resta viva l'idea Nico Dominguez

04 agosto 2023 08:17

Nazione: "Fiorentina su Pereyra ma il Besiktas gli offre un biennale da 2,5 milioni. Spunta anche il Genoa"

02 agosto 2023 08:06

Nazione, spunta nuovamente Pereyra, Fiorentina pronta ad inserirsi, lui vorrebbe restare in Italia

01 agosto 2023 09:45

Da James Rodriguez a Isco fino a Gagliardini e Pereyra, tanti svincolati che la Fiorentina può prendere

27 giugno 2023 09:48

Tuttosport: "Pereyra in scadenza con l'Udinese, Torino in pole ma piace anche alla Fiorentina"

21 giugno 2023 09:42

Gazzetta, Fiorentina su Pereyra ma le Coppe europee pesano sulla scelta: concorrenza Lazio 

12 giugno 2023 09:28

Il retroscena: "La rissa finale nasce per un pestone di Pereyra a Bonaventura a partita finita"

15 maggio 2023 10:11

TMW, Fiorentina e Inter interessate a prendere a parametro zero Pereyra. Si svincola dell'Udinese

22 marzo 2023 23:03

Gazzetta, la Fiorentina non ha mollato la presa su Pereyra, non sta rinnovando con l’Udinese

02 gennaio 2023 09:19

Agente Pereyra: "A gennaio vuole rimanere all'Udinese, poi un top club sennò rinnova"

17 dicembre 2022 13:35

Da Udine, la Fiorentina vuole accaparrarsi subito Pereyra, offerto 1 milione e un contratto di due anni

13 dicembre 2022 12:23

Gazzetta, Pereyra vuole giocare in Europa, la Fiorentina è su di lui ma l’Udinese non si arrende

13 dicembre 2022 09:23

Gazzetta, Pereyra, Italiano lo vuole già a gennaio ma l'Udinese non vuole privarsene ora

05 dicembre 2022 09:24

Tuttosport, Pereyra è un obiettivo concreto della Fiorentina: Pradè vuole portarlo a Firenze già a gennaio 

01 dicembre 2022 09:28

TMW, la Fiorentina vuole Pereyra a parametro zero, possibile che venga preso già a gennaio

30 novembre 2022 15:05

Nazione, Sabiri e Pereyra i due nomi giusti per la Fiorentina. Si complica la pista Boga

28 novembre 2022 09:21

Da Udine rilevano: "Pereyra o rinnova con l'Udinese, o torna al River o va alla Fiorentina in Italia"

27 novembre 2022 14:39

Nazione, non solo Sabiri, Fiorentina su Pereyra, cartellino ad un prezzo "simbolico", scadenza vicina 

24 novembre 2022 09:18

Udinese, squalificati Zeegelaar e Pereyra per la gara con la Fiorentina

21 febbraio 2021 15:12

Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"

24 ottobre 2020 17:11

Tuttosport, Fiorentina-Torino duello di mercato doppio: Torreira ed un altro centrocampista nel mirino

08 settembre 2020 10:46

TMW, richiesta per Pereyra troppo alta. Situazione lontana dal decollare

13 giugno 2018 11:01

Nuova idea per il centrocampo, si punta all'ex Juve Pereyra

12 giugno 2018 10:29

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