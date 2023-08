Nazione: “Fiorentina su Pereyra ma il Besiktas gli offre un biennale da 2,5 milioni. Spunta anche il Genoa”

Capitolo Pereyra. Il Besiktas non molla la presa e il Tucu tentenna. Più che altro la sua famiglia, scettica sulla possibile nuova destinazione, più propensa a rimanere in Italia. Ma sul Bosforo sanno come muoversi e hanno messo sul piatto un contratto robusto di due anni a circa 2,5 milioni annui. Proposta che ha decisamente allettato l’ex Udinese. Attenzione anche a una concorrente dell’ultima ora: il Genoa, deciso ad allestire una squadra di livello da consegnare a Gilardino. Lo scrive La Nazione.

