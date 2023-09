Tuttosport, Pereyra ancora senza squadra: avrebbe accettato di buon grado la Fiorentina

Pereyra, l’ex Juve ha rifiutato il Besiktas a luglio perché sognava l’Inter, ma avrebbe accettato di buon grado Fiorentina o Torino. Nulla da fare e adesso si trova dinanzi a un bivio: da un lato le ricche offerte brasiliane (Santos in pole sul Palmeiras) dall’altro restare in Italia come desidera la famiglia, anche se le proposte scarseggiano (lo vuole la Sampdoria in B e l’Udinese gli ha offerto un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che percepiva l’anno passato). Lo scrive Tuttosport.

