Stamattina vi avevamo anticipato l’interesse del Lecco per Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina. I discorsi sono andati avanti in modo molto concreto, la Fiorentina ha aperto e si stanno definendo tutti gli accordi in modo da mandare Agostinelli a giocare a Lecco per una nuova parentesi in Serie B.