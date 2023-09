Pereyra torna all’Udinese dopo che l’avevano svincolato. Per la Fiorentina non è mai stata una trattativa

Tutto pronto per il ritorno di Roberto Pereyra all’Udinese. Dopo aver sciolto le riserve nella giornata di venerdì, il Tucu si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche col suo vecchio club. Contratto di un anno: la firma di Pereyra col club della famiglia Pozzo era attesa per ieri, ma è slittata ad oggi, chiaramente dopo aver accolto l’esito delle visite mediche. Lo riporta TMW

Il centrocampista svincolato è stato accostato spesso alla Fiorentina in questa sessione di mercato ma non è mai stata aperta una trattativa tra le parti nè mai stata una concreta possibilità.

NICO E BELTRAN ARRIVANO TARDI