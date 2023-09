Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez e Beltran verso la panchina con l’Atalanta”

Nico Gonzalez e Beltran, Italiano, dopo la gara contro l’Inter è stato chiaro e schierare i due argentini sembra davvero complicato. I due dovrebbero tornare giovedì, con quindi solo due giorni per allenarsi. Con uno sguardo al passato, il tecnico viola ha già lasciato fuori Nico dopo la Nazionale e proprio con la gara contro l’Atalanta. Stesso discorso vale per Beltran, ma se in sostituzione dell’attaccante arrivato dal River Plate scalpita Nzola che ha potuto sfruttare gli ultimi giorni di allenamenti per migliorare la propria condizione, non far rimpiangere Nico Gonzalez non sarà impresa da poco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

