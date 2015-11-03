Notizie Gonzalez Fiorentina

La Fiorentina ha fatto l'affare "fregando la Juve". Kean e Fagioli insieme sono costati meno di Gonzalez
17 marzo 2025 12:21
Gazzetta: “Emissari della Fiorentina in Argentina per il regista Gonzalez. Concorrenza Bologna, Lazio e non solo”
12 novembre 2024 09:43
Corriere Fiorentino: “Gonzalez aspetta, non ha gradito lo stop di Commisso alla Juventus”
14 agosto 2024 08:42
Pedullà: "Koopmeiners alla Juve non esclude l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina"
12 agosto 2024 23:55
Sky Sport: "La Juve bussa per Gonzalez, adesso può offrire solo cash, la Fiorentina apre"
06 agosto 2024 23:31
Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"
01 agosto 2024 23:42
Pedullà chiaro: "Nico in vendita solo per offerte cash superiori ai 30 milioni più bonus"
01 agosto 2024 00:29
Sky Sport: "Nico Gonzalez per la Juve rappresenta la prima alternativa ad Adeyemi"
31 luglio 2024 23:40
Di Marzio annuncia: "Nico Gonzalez ha aperto ad un trasferimento all'Atalanta"
30 luglio 2024 23:44
Corriere Fiorentino: “Non solo Milenkovic, per 40 milioni può partire anche Nico. Arriverà un club di Premier?”
16 luglio 2024 09:06
Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"
13 luglio 2024 23:27
Di Gennaro: "Se la Fiorentina sacrifica Nico, tutto su Gudmundsson, sposta gli equilibri"
12 luglio 2024 22:10
Corriere dello Sport: "Laurienté può tornare di moda. Il suo prezzo ora si è dimezzato a 10 milioni"
15 giugno 2024 09:29
Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro
10 giugno 2024 22:09
Cinquini: "Italiano ha destabilizzato l'ambiente, è corresponsabile di questa situazione"
25 aprile 2024 21:54
Bucchioni rivela: "Aquilani primo nome per la panchina della Fiorentina, fa un calcio moderno"
19 aprile 2024 14:58
Dalla Spagna scrivono: "Nico Gonzalez pronto a lasciare la Fiorentina a fine stagione"
04 aprile 2024 21:26
Pradè: "Nico Gonzalez ha sentito un dolore molto forte, il suo infortunio ci ha rovinato la serata"
14 dicembre 2023 21:41
Nico Gonzalez ha avuto un problema ai flessori della gamba destra, entità da valutare nei prossimi giorni
14 dicembre 2023 21:17
Italiano: "Abbiamo fatto una grande partita con un carattere pazzesco, obiettivo almeno settimo posto"
10 dicembre 2023 23:29
Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”
12 novembre 2023 22:08
Italiano: "Nzola è stato tolto perchè serviva la vivacità di Ikonè che ci ha ripagato con il rigore"
12 novembre 2023 17:52
Cor. Fiorentino duro: "La difesa fragile non è una novità, senza i gol di Gonzalez segnare è impossibile"
24 ottobre 2023 10:46
Nico Gonzalez, la 10 e la fedeltà eterna: l'arma in più per vincere in Europa
05 ottobre 2023 08:19
Attacco sterile? Macchè, Fiorentina da record. Nel 2023 solo Real e City hanno segnato di più
03 ottobre 2023 11:34
Gonzalez si prende la scena. Quattro gol e un assist in sei partite e media del 9 al fantacalcio
03 ottobre 2023 11:08
Nazione, Nico ad Udine non ci sarà ma l’infortunio non è grave. In avanti coppia Nzola-Beltran?
23 settembre 2023 08:51
Italiano: "Ranieri sta crescendo esponenzialmente. Gonzalez aveva un dolore atroce"
21 settembre 2023 21:32
Nico Gonzalez è il grande dubbio, Italiano non ha ancora deciso se schierarlo dal 1’
16 settembre 2023 09:58
Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez e Beltran verso la panchina con l’Atalanta”
11 settembre 2023 09:19
Mina è già pronto, la miglior condizione è ancora lontano. Gonzalez? Corsa contro il tempo arriverà 48h prima della Dea
09 settembre 2023 09:02
Corriere Fiorentino osanna Nico: "È lui il leader della Fiorentina. 4 gol in 4 partite in quest'inizio"
01 settembre 2023 10:15
Nazione: "Quarta-Betis cessione ben avviata, con l'ok di Theate via libera al suo addio"
01 settembre 2023 10:09
La Fiorentina si affida a Nico: splendido uomo squadra con un raggio d’azione molto più ampio di prima
29 agosto 2023 09:16
Verso il Rapid, probabile formazione: Dodò e Parisi dal 1’, tridente Gonzalez-Nzola-Kouamé
22 agosto 2023 09:07
Infantino era candidato per la 10, presa poi da Gonzalez. Antognoni: “Preferivo Castrovilli, che è italiano”
18 agosto 2023 08:13
Nazione, la Fiorentina ha incontrato l'agente di Nico Gonzalez, prezzo fissato a 35 milioni
17 agosto 2023 09:44
Nazione, Gonzalez non si tocca, forse. Vuole restare ma torneranno alla carica i ricchissimi club arabi?
10 agosto 2023 09:31
Nazione: "Nico Gonzalez all'addio dopo un rilancio del Brentford? In caso occhio a Berardi"
09 agosto 2023 07:41
Corriere Fiorentino: "Berardi, Zaniolo e Lukebakio: i tre nomi in caso di addio di Gonzalez a 35 milioni"
09 agosto 2023 07:25
Corriere dello Sport: "Rientrano Amrabat e Gonzalez, Italiano oggi parlerà con il marocchino"
24 luglio 2023 08:18
Corriere Fiorentino: "Nico Gonzalez nel mirino dell'Arabia ma non si tratta per meno di 35 milioni"
23 luglio 2023 08:57
Nico Gonzalez è la certezza della Fiorentina: tante offerte per lui rispedite al mittente
21 luglio 2023 09:29
Nazione, l'Arabia tenta Nico Gonzalez ma lui vuole restare a Firenze, occhio alla maxi offerta
06 luglio 2023 09:46
Sirene dall’Arabia per Gonzalez e Ikoné, l’agente dell’argentino smentisce. Il francese osservato
05 luglio 2023 09:16
Nazione, l'Arabia fa sul serio su Nico Gonzalez ma non ha dubbi, vuole restare alla Fiorentina
04 luglio 2023 09:43
Nazione: "Sirene dall'Arabia per Nico Gonzalez, occhio alle maxi offerte per il calciatore"
03 luglio 2023 09:19
Biraghi, Bonaventura e Gonzalez, i tre leader della Fiorentina su cui iniziare il nuovo corso
02 luglio 2023 08:20
Repubblica: "Italiano vuole un esterno mancino che giochi a destra. Gonzalez andrà a sinistra"
24 giugno 2023 09:03
L'Argentina cala il bis alll'Indonesia (2-0). Per Nico Gonzalez 60 minuti in campo
19 giugno 2023 17:29
Cm.com: "Gonzalez piace all'estero ma la Fiorentina pensa ad un ritocco d'ingaggio per blindarlo"
17 giugno 2023 17:34
Corriere dello Sport: "Mezza Europa pazza di Nico Gonzalez ma senza maxi offerte resta in viola"
14 giugno 2023 09:37
Tre calciatori della Fiorentina nella top-11 della Conference: Milenkovic, Biraghi e Gonzalez
08 giugno 2023 21:14
Nessun giorno libero per la Fiorentina, subito al lavoro. Nessun problema per Gonzalez e Castrovilli
04 giugno 2023 09:17
Maggio sotto il segno di Nico Gonzalez: è il miglior giocatore del mese della Fiorentina
31 maggio 2023 17:40
Gonzalez, Bonaventura e Biraghi quelli che reggono la pressione. Alla Fiorentina ora servono i gol di Jovic
26 maggio 2023 09:33
Un lampo di Gonzalez poi Lautaro la ribalta, addio sogno di Coppa tra le lacrime
25 maggio 2023 09:27
Repubblica: “Gonzalez, due gol di testa. Era la sua serata e non ha tradito le attese”
19 maggio 2023 09:25
Corriere dello Sport, Gonzalez si gioca il futuro alla Fiorentina: in estate il Leicester può tornare su di lui
17 maggio 2023 08:55
Altra buona prestazione per Josip Brekalo, ma non basta per giocare titolare contro il Basilea
15 maggio 2023 18:35
Nazione: “Gonzalez da 5, è il peggiore in campo. Il lavoro sporco per farsi perdonare l’assenza di qualità in attacco”
12 maggio 2023 09:44
Cuore, qualità e risultati: Fiorentina a caccia del vero Gonzalez. 15 giorni di fuoco per i viola
10 maggio 2023 08:53
Nazione: “Gonzalez peggiore in campo, disperso senza qualità. Grave l’ingenuità su Kvara, spreca il pareggio”
08 maggio 2023 09:51
Gonzalez e Cabral puntano sulla Conference, nel mirino il Basilea. Jovic titolare contro il Napoli
05 maggio 2023 08:56
Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”
04 maggio 2023 00:32
Probabile formazione: torna Gonzalez, Sottil e Castrovilli chance dal 1’. Barak al centro
27 aprile 2023 10:16
Gonzalez insegue il 10° gol stagionale in maglia viola: in Coppa Italia all’andata allo Zini segnò
27 aprile 2023 09:48
Italiano non ammetterà altri cali di concentrazione: Gonzalez ci sarà, Bonaventura no
26 aprile 2023 09:50
Amrabat vale 25 milioni come Nico Gonzalez, con una Coppa il valore crescerebbe
26 aprile 2023 09:43
Il Gonzalez 2.0 vola alto, ora è tutto un altro Nico. Deve essere la ciliegina sulla torta della Fiorentina
15 aprile 2023 09:46
Corriere Fiorentino: “Gonzalez monumentale. È stata la sua serata. Meravigliosa l’azione finita sul palo”
14 aprile 2023 09:50
Lo squalificato Quarta chiede un gol a Gonzalez, Nico lo accontenta e gli dedica il gol
13 aprile 2023 23:30
Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari
13 aprile 2023 09:36
Gonzalez, chiamatelo “mister rigore”: calcia di potenza e precisione dagli 11 metri
07 aprile 2023 09:27
Quarta dal 1’ così come Nico Gonzalez. Amrabat al centro, Jovic parte dalla panchina
05 aprile 2023 09:09
Gonzalez si riprende il suo posto ed ora lo aspetta un mese da leader per trascinare la Fiorentina
04 aprile 2023 10:19
Quarta sta bene, nessun problema. Si scalda Gonzalez. Jovic? Dubbi sulla sua convocazione
03 aprile 2023 09:59
Nico Gonzalez non verrà rischiato, probabile partenza dalla panchina. A centrocampo Bonaventura
01 aprile 2023 09:16
Corriere dello Sport: “Gonzalez partirà dalla panchina contro l’Inter? È lui uno dei dubbi di Italiano”
30 marzo 2023 10:09
Gonzalez l’ultimo a rientrare a Firenze a poche ore da Inter-Fiorentina. Parte Sottil dal 1’?
29 marzo 2023 09:52
Gonzalez-Kouamé rientrano giovedì o venerdì. Saltano l’Inter? Italiano punta sul recupero di Sottil
26 marzo 2023 10:54
Corriere Fiorentino svela: “Milenkovic è un caso spinoso. Gonzalez e Amrabat in uscita”
24 marzo 2023 08:58
Nazione: "Gonzalez da 7, migliore in campo. Protagonista dell'autogol decisivo di Gallo"
20 marzo 2023 10:02
Matteini: "Gonzalez non dà contributo. Tra Jovic e Cabral farei giocare sempre il brasiliano"
18 marzo 2023 14:13
In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi
13 marzo 2023 09:44
Bastano Gonzalez e Jovic per affondare il Milan, finisce 2-1 per la Fiorentina. Esplode il Franchi al 90'
04 marzo 2023 22:43
Nazione: "Gonzalez peggiore in campo, condizione fisica non al top, Nico non decolla"
28 febbraio 2023 10:33
Ag. Nico Gonzalez: "Può diventare un grande campione. La Fiorentina ha fatto un grande colpo"
21 febbraio 2023 11:12
Gazzetta: “Discoteca? Rimprovero, perdono e multa: la Fiorentina oggi si affida a Nico Gonzalez”
16 febbraio 2023 09:14
Nazione, Igor e Gonzalez in discoteca, momento di tensione: vicenda che verrà gestita internamente
15 febbraio 2023 09:58
Ansa, Gonzalez e Igor beccati in discoteca: i due giocatori rischiano una multa dalla Fiorentina
13 febbraio 2023 21:01
Nico Gonzalez, quando va in gol la Fiorentina non ha mai perso: 4 vittorie ed un pareggio
10 febbraio 2023 09:45
Corriere dello Sport, Brekalo e Nico Gonzalez sulle fasce, ecco la rivoluzione di Italiano, ma serve pazienza
09 febbraio 2023 08:59
Verso Torino: Jovic o Cabral dal 1'? Occhio alla sorpresa Kouame o Nico Gonzalez falso nove
09 febbraio 2023 08:44
Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente
05 febbraio 2023 21:58
Corriere Fiorentino, Italiano potrebbe preservare Gonzalez facendolo partire oggi dalla panchina
05 febbraio 2023 09:31
Corriere Fiorentino: “Gonzalez ha ritrovato il sorriso, con Brekalo esterno è lui il nuovo centravanti?”
30 gennaio 2023 08:44
Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire
29 gennaio 2023 23:57
Probabile formazione: in difesa Milenkovic-Igor, torna Gonzalez dal 1', Kouamé centravanti
29 gennaio 2023 10:20
Corriere dello Sport, Italiano tentato da Gonzalez centravanti. In 4 per un posto dal 1’
28 gennaio 2023 09:45
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