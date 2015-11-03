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Notizie Gonzalez Fiorentina

La Fiorentina ha fatto l'affare "fregando la Juve". Kean e Fagioli insieme sono costati meno di Gonzalez

17 marzo 2025 12:21

Gazzetta: “Emissari della Fiorentina in Argentina per il regista Gonzalez. Concorrenza Bologna, Lazio e non solo”

12 novembre 2024 09:43

Corriere Fiorentino: “Gonzalez aspetta, non ha gradito lo stop di Commisso alla Juventus”

14 agosto 2024 08:42

Pedullà: "Koopmeiners alla Juve non esclude l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina"

12 agosto 2024 23:55

Sky Sport: "La Juve bussa per Gonzalez, adesso può offrire solo cash, la Fiorentina apre"

06 agosto 2024 23:31

Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"

01 agosto 2024 23:42

Pedullà chiaro: "Nico in vendita solo per offerte cash superiori ai 30 milioni più bonus"

01 agosto 2024 00:29

Sky Sport: "Nico Gonzalez per la Juve rappresenta la prima alternativa ad Adeyemi"

31 luglio 2024 23:40

Di Marzio annuncia: "Nico Gonzalez ha aperto ad un trasferimento all'Atalanta"

30 luglio 2024 23:44

Corriere Fiorentino: “Non solo Milenkovic, per 40 milioni può partire anche Nico. Arriverà un club di Premier?”

16 luglio 2024 09:06

Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"

13 luglio 2024 23:27

Di Gennaro: "Se la Fiorentina sacrifica Nico, tutto su Gudmundsson, sposta gli equilibri"

12 luglio 2024 22:10

Corriere dello Sport: "Laurienté può tornare di moda. Il suo prezzo ora si è dimezzato a 10 milioni"

15 giugno 2024 09:29

Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

10 giugno 2024 22:09

Cinquini: "Italiano ha destabilizzato l'ambiente, è corresponsabile di questa situazione"

25 aprile 2024 21:54

Bucchioni rivela: "Aquilani primo nome per la panchina della Fiorentina, fa un calcio moderno"

19 aprile 2024 14:58

Dalla Spagna scrivono: "Nico Gonzalez pronto a lasciare la Fiorentina a fine stagione"

04 aprile 2024 21:26

Pradè: "Nico Gonzalez ha sentito un dolore molto forte, il suo infortunio ci ha rovinato la serata"

14 dicembre 2023 21:41

Nico Gonzalez ha avuto un problema ai flessori della gamba destra, entità da valutare nei prossimi giorni

14 dicembre 2023 21:17

Italiano: "Abbiamo fatto una grande partita con un carattere pazzesco, obiettivo almeno settimo posto"

10 dicembre 2023 23:29

Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”

12 novembre 2023 22:08

Italiano: "Nzola è stato tolto perchè serviva la vivacità di Ikonè che ci ha ripagato con il rigore"

12 novembre 2023 17:52

Cor. Fiorentino duro: "La difesa fragile non è una novità, senza i gol di Gonzalez segnare è impossibile"

24 ottobre 2023 10:46

Nico Gonzalez, la 10 e la fedeltà eterna: l'arma in più per vincere in Europa

05 ottobre 2023 08:19

Attacco sterile? Macchè, Fiorentina da record. Nel 2023 solo Real e City hanno segnato di più

03 ottobre 2023 11:34

Gonzalez si prende la scena. Quattro gol e un assist in sei partite e media del 9 al fantacalcio

03 ottobre 2023 11:08

Nazione, Nico ad Udine non ci sarà ma l’infortunio non è grave. In avanti coppia Nzola-Beltran?

23 settembre 2023 08:51

Italiano: "Ranieri sta crescendo esponenzialmente. Gonzalez aveva un dolore atroce"

21 settembre 2023 21:32

Nico Gonzalez è il grande dubbio, Italiano non ha ancora deciso se schierarlo dal 1’

16 settembre 2023 09:58

Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez e Beltran verso la panchina con l’Atalanta”

11 settembre 2023 09:19

Mina è già pronto, la miglior condizione è ancora lontano. Gonzalez? Corsa contro il tempo arriverà 48h prima della Dea 

09 settembre 2023 09:02

Corriere Fiorentino osanna Nico: "È lui il leader della Fiorentina. 4 gol in 4 partite in quest'inizio"

01 settembre 2023 10:15

Nazione: "Quarta-Betis cessione ben avviata, con l'ok di Theate via libera al suo addio"

01 settembre 2023 10:09

La Fiorentina si affida a Nico: splendido uomo squadra con un raggio d’azione molto più ampio di prima

29 agosto 2023 09:16

Verso il Rapid, probabile formazione: Dodò e Parisi dal 1’, tridente Gonzalez-Nzola-Kouamé 

22 agosto 2023 09:07

Infantino era candidato per la 10, presa poi da Gonzalez. Antognoni: “Preferivo Castrovilli, che è italiano”

18 agosto 2023 08:13

Nazione, la Fiorentina ha incontrato l'agente di Nico Gonzalez, prezzo fissato a 35 milioni

17 agosto 2023 09:44

Nazione, Gonzalez non si tocca, forse. Vuole restare ma torneranno alla carica i ricchissimi club arabi?

10 agosto 2023 09:31

Nazione: "Nico Gonzalez all'addio dopo un rilancio del Brentford? In caso occhio a Berardi"

09 agosto 2023 07:41

Corriere Fiorentino: "Berardi, Zaniolo e Lukebakio: i tre nomi in caso di addio di Gonzalez a 35 milioni"

09 agosto 2023 07:25

Corriere dello Sport: "Rientrano Amrabat e Gonzalez, Italiano oggi parlerà con il marocchino"

24 luglio 2023 08:18

Corriere Fiorentino: "Nico Gonzalez nel mirino dell'Arabia ma non si tratta per meno di 35 milioni"

23 luglio 2023 08:57

Nico Gonzalez è la certezza della Fiorentina: tante offerte per lui rispedite al mittente

21 luglio 2023 09:29

Nazione, l'Arabia tenta Nico Gonzalez ma lui vuole restare a Firenze, occhio alla maxi offerta

06 luglio 2023 09:46

Sirene dall’Arabia per Gonzalez e Ikoné, l’agente dell’argentino smentisce. Il francese osservato

05 luglio 2023 09:16

Nazione, l'Arabia fa sul serio su Nico Gonzalez ma non ha dubbi, vuole restare alla Fiorentina

04 luglio 2023 09:43

Nazione: "Sirene dall'Arabia per Nico Gonzalez, occhio alle maxi offerte per il calciatore"

03 luglio 2023 09:19

Biraghi, Bonaventura e Gonzalez, i tre leader della Fiorentina su cui iniziare il nuovo corso

02 luglio 2023 08:20

Repubblica: "Italiano vuole un esterno mancino che giochi a destra. Gonzalez andrà a sinistra"

24 giugno 2023 09:03

L'Argentina cala il bis alll'Indonesia (2-0). Per Nico Gonzalez 60 minuti in campo

19 giugno 2023 17:29

Cm.com: "Gonzalez piace all'estero ma la Fiorentina pensa ad un ritocco d'ingaggio per blindarlo"

17 giugno 2023 17:34

Corriere dello Sport: "Mezza Europa pazza di Nico Gonzalez ma senza maxi offerte resta in viola"

14 giugno 2023 09:37

Tre calciatori della Fiorentina nella top-11 della Conference: Milenkovic, Biraghi e Gonzalez

08 giugno 2023 21:14

Nessun giorno libero per la Fiorentina, subito al lavoro. Nessun problema per Gonzalez e Castrovilli

04 giugno 2023 09:17

Maggio sotto il segno di Nico Gonzalez: è il miglior giocatore del mese della Fiorentina

31 maggio 2023 17:40

Gonzalez, Bonaventura e Biraghi quelli che reggono la pressione. Alla Fiorentina ora servono i gol di Jovic

26 maggio 2023 09:33

Un lampo di Gonzalez poi Lautaro la ribalta, addio sogno di Coppa tra le lacrime

25 maggio 2023 09:27

Repubblica: “Gonzalez, due gol di testa. Era la sua serata e non ha tradito le attese”

19 maggio 2023 09:25

Corriere dello Sport, Gonzalez si gioca il futuro alla Fiorentina: in estate il Leicester può tornare su di lui 

17 maggio 2023 08:55

Altra buona prestazione per Josip Brekalo, ma non basta per giocare titolare contro il Basilea

15 maggio 2023 18:35

Nazione: “Gonzalez da 5, è il peggiore in campo. Il lavoro sporco per farsi perdonare l’assenza di qualità in attacco”

12 maggio 2023 09:44

Cuore, qualità e risultati: Fiorentina a caccia del vero Gonzalez. 15 giorni di fuoco per i viola 

10 maggio 2023 08:53

Nazione: “Gonzalez peggiore in campo, disperso senza qualità. Grave l’ingenuità su Kvara, spreca il pareggio”

08 maggio 2023 09:51

Gonzalez e Cabral puntano sulla Conference, nel mirino il Basilea. Jovic titolare contro il Napoli 

05 maggio 2023 08:56

Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”

04 maggio 2023 00:32

Probabile formazione: torna Gonzalez, Sottil e Castrovilli chance dal 1’. Barak al centro 

27 aprile 2023 10:16

Gonzalez insegue il 10° gol stagionale in maglia viola: in Coppa Italia all’andata allo Zini segnò

27 aprile 2023 09:48

Italiano non ammetterà altri cali di concentrazione: Gonzalez ci sarà, Bonaventura no 

26 aprile 2023 09:50

Amrabat vale 25 milioni come Nico Gonzalez, con una Coppa il valore crescerebbe

26 aprile 2023 09:43

Il Gonzalez 2.0 vola alto, ora è tutto un altro Nico. Deve essere la ciliegina sulla torta della Fiorentina 

15 aprile 2023 09:46

Corriere Fiorentino: “Gonzalez monumentale. È stata la sua serata. Meravigliosa l’azione finita sul palo”

14 aprile 2023 09:50

Lo squalificato Quarta chiede un gol a Gonzalez, Nico lo accontenta e gli dedica il gol

13 aprile 2023 23:30

Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari

13 aprile 2023 09:36

Gonzalez, chiamatelo “mister rigore”: calcia di potenza e precisione dagli 11 metri

07 aprile 2023 09:27

Quarta dal 1’ così come Nico Gonzalez. Amrabat al centro, Jovic parte dalla panchina

05 aprile 2023 09:09

Gonzalez si riprende il suo posto ed ora lo aspetta un mese da leader per trascinare la Fiorentina

04 aprile 2023 10:19

Quarta sta bene, nessun problema. Si scalda Gonzalez. Jovic? Dubbi sulla sua convocazione 

03 aprile 2023 09:59

Nico Gonzalez non verrà rischiato, probabile partenza dalla panchina. A centrocampo Bonaventura

01 aprile 2023 09:16

Corriere dello Sport: “Gonzalez partirà dalla panchina contro l’Inter? È lui uno dei dubbi di Italiano”

30 marzo 2023 10:09

Gonzalez l’ultimo a rientrare a Firenze a poche ore da Inter-Fiorentina. Parte Sottil dal 1’?

29 marzo 2023 09:52

Gonzalez-Kouamé rientrano giovedì o venerdì. Saltano l’Inter? Italiano punta sul recupero di Sottil

26 marzo 2023 10:54

Corriere Fiorentino svela: “Milenkovic è un caso spinoso. Gonzalez e Amrabat in uscita”

24 marzo 2023 08:58

Nazione: "Gonzalez da 7, migliore in campo. Protagonista dell'autogol decisivo di Gallo"

20 marzo 2023 10:02

Matteini: "Gonzalez non dà contributo. Tra Jovic e Cabral farei giocare sempre il brasiliano"

18 marzo 2023 14:13

In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi

13 marzo 2023 09:44

Bastano Gonzalez e Jovic per affondare il Milan, finisce 2-1 per la Fiorentina. Esplode il Franchi al 90'

04 marzo 2023 22:43

Nazione: "Gonzalez peggiore in campo, condizione fisica non al top, Nico non decolla"

28 febbraio 2023 10:33

Ag. Nico Gonzalez: "Può diventare un grande campione. La Fiorentina ha fatto un grande colpo"

21 febbraio 2023 11:12

Gazzetta: “Discoteca? Rimprovero, perdono e multa: la Fiorentina oggi si affida a Nico Gonzalez”

16 febbraio 2023 09:14

Nazione, Igor e Gonzalez in discoteca, momento di tensione: vicenda che verrà gestita internamente

15 febbraio 2023 09:58

Ansa, Gonzalez e Igor beccati in discoteca: i due giocatori rischiano una multa dalla Fiorentina

13 febbraio 2023 21:01

Nico Gonzalez, quando va in gol la Fiorentina non ha mai perso: 4 vittorie ed un pareggio 

10 febbraio 2023 09:45

Corriere dello Sport, Brekalo e Nico Gonzalez sulle fasce, ecco la rivoluzione di Italiano, ma serve pazienza 

09 febbraio 2023 08:59

Verso Torino: Jovic o Cabral dal 1'? Occhio alla sorpresa Kouame o Nico Gonzalez falso nove

09 febbraio 2023 08:44

Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente

05 febbraio 2023 21:58

Corriere Fiorentino, Italiano potrebbe preservare Gonzalez facendolo partire oggi dalla panchina 

05 febbraio 2023 09:31

Corriere Fiorentino: “Gonzalez ha ritrovato il sorriso, con Brekalo esterno è lui il nuovo centravanti?”

30 gennaio 2023 08:44

Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire

29 gennaio 2023 23:57

Probabile formazione: in difesa Milenkovic-Igor, torna Gonzalez dal 1', Kouamé centravanti

29 gennaio 2023 10:20

Corriere dello Sport, Italiano tentato da Gonzalez centravanti. In 4 per un posto dal 1’

28 gennaio 2023 09:45

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