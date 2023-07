Diversi club arabi hanno messo gli occhi sui calciatori della Fiorentina, in particolare su Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez. Secondo La Nazione, l’argentino vorrebbe restare a Firenze per rilanciarsi a livello internazionale e se non arriverà un’offerta maxi alla Fiorentina difficimente si potrà concretizzare un affare.

