Nessun giorno libero per la Fiorentina, subito al lavoro. Nessun problema per Gonzalez e Castrovilli

Nessun giorno libero per la Fiorentina. In questa stagione spesso Italiano ha premiato la squadra con qualche ora di riposo dopo le vittorie ma questa volta no, perché non c’è neanche un minuto da perdere e la testa di tutti è già a Praga. Nella mattinata di ieri dunque lavoro defaticante per chi era titolare contro il Sassuolo, allenamento regolare per gli altri. Nel post partita il tecnico ha espresso ottimismo sulle condizioni di Castrovilli e Nico Gonzalez, arrivati acciaccati al termine della gara.

Dovrebbe tornare a disposizione anche Barak, out per febbre a Reggio Emilia. Oggi e domani la squadra scenderà in campo alle 11 al centro sportivo per cercare di preparare al meglio la grande sfida con il West Ham, martedì ci sarà la rifinitura (alle 10:30) e poi la squadra si sposterà a Praga. La Fiorentina dunque si appresta a vivere gli ultimi allenamenti di questa stagione. Da giovedì infatti i giocatori saranno liberi e potranno andare in vacanza, al termine di una stagione lunghissima che è iniziata ad agosto e che deve ancora vivere l’ultimo atto, il più importante. Lo scrive La Nazione.

