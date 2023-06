Il Torino perde, la Fiorentina è ottava! Se la Uefa farà giustizia con la Juventus, viola in Conference

Con la vittoria della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la sconfitta del Torino in casa contro l’Inter (0-1 allo Stadio Olimpico), la squadra di Vincenzo Italiano è matematicamente ottava in classifica. Una posizione non banale perchè prima di tutto permette l’accesso diretto al prossimo tabellone della Coppa Italia (altrimenti il primo turno sarà ad agosto) ma soprattutto, vista la concreta possibilità che la Uefa escluda la Juventus dalle competizioni europee per la prossima stagione, l’ottava posizione porterebbe la Fiorentina qualificata alla prossima Conference League. Aspettando la finale di mercoledi a Praga contro il West Ham, questo traguardo dà alla squadra viola un pò di tranquillità in più. Ricordiamo che se la Fiorentina trionfasse in finale si qualificherebbe automaticamente alla prossima Europa League come testa di serie.

