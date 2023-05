Nazione: “Gonzalez da 5, è il peggiore in campo. Il lavoro sporco per farsi perdonare l’assenza di qualità in attacco”

Gonzalez da 5. Studia Ndoye e cerca di ipnotizzarlo con le accelerazioni. Ci riesce il giusto, aggiunge il suo contributo quando si tratta di raddoppiare o triplicare le marcature. Una palla (sanguinosa) persa in area e altre valutazioni troppo leggibili a centrocampo. Ci si aspettava molto di più da uno come lui: e il lavoro sporco sembra un rifugio per farsi perdonare l’assenza di qualità in attacco. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CABRAL: “PERSA UNA PARTITA CHE ERA NOSTRA. NON È FINITA, SIAMO UNA GRANDE SQUADRA E POSSIAMO VINCERE”