Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari

Non è mai stato un uomo abituato a fare calcoli Vincenzo Italiano. Ed è per questo che nemmeno stavolta il tecnico della Fiorentina sceglierà di dosare più di tanto le forze in vista degli altri appuntamenti di fuoco che attendono i viola dopo la trasferta di Poznan. Se per qualcuno tour de force si annuncia essere, così sarà. La rosa è pressoché al completo (non sono partiti per la Polonia solamente lo squalificato Quarta e il lungodegente Sirigu) e anche nel parco attaccanti, specie sugli esterni, l’allenatore si trova con l’imbarazzo della scelta. Gran parte delle idee per la sfida contro i biancoblù tuttavia sembrano essere già assodate: davanti a Terracciano, si rivedrà il quartetto difensivo composto da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi con in mediana il consolidato tandem formato da Amrabat, reduce da un turno di stop contro lo Spezia, e Mandragora. Qualche dubbio sulla trequarti dove tuttavia c’è una certezza, ovvero il rientro dal 1’ di Nico Gonzalez: per il resto sia al centro che a sinistra rimane più di un interrogativo. Barak sembra davanti a Bonaventura così come Saponara in vantaggio su Ikoné. Nessuna sorpresa in attacco, dove Cabral è pronto a giocare dall’inizio la sua quarta partita di fila. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NICO GONZALEZ: “STO TORNANDO, LE VOCI DI MERCATO SONO IL PASSATO. DOBBIAMO LASCIARE LA VITA IN CAMPO”