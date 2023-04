Nico Gonzalez: “Sto tornando, le voci di mercato sono il passato. Dobbiamo lasciare la vita in campo”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez, ha così parlato alla vigilia della sfida al Lech Poznan, valida per i quarti di finale di Conference League: “Penso che domani sarà una partita importante per tutti. Chiunque scenda in campo in campo deve lasciarci la vita, a me piace giocare questo tipo di partite. Questa squadra l’abbiamo vista e l’abbiamo preparata. Vediamo domani se possiamo portare a Firenze un risultato positivo”.

IMPORTANZA DELLA GARA: “Ogni partita è una finale, abbiamo trovato la strada giusta e stiamo lavorando bene. Abbiamo preparato questa partita ma anche quella di lunedì. Siamo in formissima e vediamo se domani faremo ciò che abbiamo fatto recentemente”.

CONSACRAZIONE DEFINITIVA: “Domani sarà una partita importante. Domani posso fare quello che io so fare dentro al campo. È troppo importante per me, personalmente, rendere di più. Vediamo se da domani inizierò a giocare facendo la differenza come quando sono arrivato. Vediamo se riuscirò a farcela”.

STADIO CALDO “Come si affrontano 43mila tifosi? In campo siamo 11 contro 11, ciò che c’è fuori non importa. Sappiamo cosa dobbiamo fare, questa partita si vince con la testa e dando la vita su ogni pallone. Se facciamo quello, porteremo un risultato positivo a Firenze“.

VOCI DI MERCATO “Se mi hanno condizionato? Quello è il passato, lo dobbiamo lasciare lì. Penso solo a domani che è importante. Sento che sto tornando quel Nico che è arrivato la prima volta a Firenze. Devo continuare così, allenandomi tutti i giorni al massimo e vediamo se domani riuscirò a fare la differenza per la squadra”.