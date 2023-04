TgR Rai: “Incontro tra Barone e Nardella, definiti i dettagli della convenzione per il Franchi 2023-2024”

Novità sul fronte stadio. Secondo quanto riportato dal Tgr Rai Toscana ieri è avvenuto un nuovo incontro tra la Fiorentina e il Comune per chiarire alcune incomprensioni e per continuare a lavorare insieme. Il sindaco Dario Nardella e il direttore generale Joe Barone hanno definito anche gli ultimi dettagli sulla convenzione per il Franchi il 2023/24.