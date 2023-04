Italiano alla squadra: “Mancano 53 giorni” poi scherza con Jovic: “Ha promesso che se segna sta zitto”

Clima disteso in casa Fiorentina alla vigilia della gara contro il Lech Poznan di Conference League. La squadra viola ha svolto la rifinitura al centro sportivo Davide Astori dalle ore 11 con la partenza poi fissata alle 15 dall’aeroporto di Firenze direzione Polonia. La squadra è sembrata concentrata per i prossimi impegni tra coppa e campionato ma anche molto unita e partecipe. Tanti sorrisi e un’armonia che si percepiva all’interno del gruppo. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha seguito da vicino le esercitazioni guidate dal preparatore Piero Campo, ed ha invitato la squadra a dare tutto: “Mancano 53 giorni alla fine, non molliamo adesso, ci sono più di 10 partite”. Il tecnico ha poi scherzato con Luka Jovic: “Ha promesso che se segna sta zitto d’ora in poi” con un riferimento anche alla parole dette in ritiro sui 30 gol stagionali. Battute che certificano un clima giusto e non pesante all’interno della truppa viola nel bel mezzo di un vero e proprio tour de force nel mese più decisivo della stagione.

