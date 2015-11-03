Notizie I Fiorentina

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Nazione: “Se vince a Losanna, la Fiorentina vola agli ottavi di Conference. L’ultima si può perdere”

13 dicembre 2025 08:33

Italiano alla squadra: "Mancano 53 giorni" poi scherza con Jovic: "Ha promesso che se segna sta zitto"

12 aprile 2023 15:19

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