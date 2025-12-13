13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:13

Nazione: “Se vince a Losanna, la Fiorentina vola agli ottavi di Conference. L’ultima si può perdere”

Tutto è ancora in bilico in Conference

Tutto è ancora in bilico in Conference League. Al momento, l’unica squadra già certa della qualificazione agli ottavi è lo Strasburgo. A 90 minuti dalla conclusione, la Fiorentina ha praticamente la certezza di chiudere almeno tra le prime 24, assicurandosi così l’accesso ai sedicesimi di finale in programma il 19 e 26 febbraio.

Solo una sconfitta con tre gol di scarto e un incastro di risultati sfavorevoli estrometterebbe i viola dalla competizione. Un successo a Losanna, però, potrebbe spalancare le porte della qualificazione diretta agli ottavi di marzo, previsti il 12 e 19 marzo. Lo scrive La Nazione.

