Graziani: "Jovic è quello che chiami a calcetto e ha appena mangiato le tagliatelle con il ragù di chianina"

Dagli attaccanti agli esterni, dal mercato alla Fiorentina attuale. Tutte le considerazioni di Ciccio Graziani

Ciccio Graziani, attaccante degli anni 80 della Fiorentina e campione del mondo nell'82, ha parlato dei temi di attualità viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Prendere Scamacca non sarebbe una cattiva idea per la Fiorentina, in Inghilterra non si sta trovando bene, pensavamo fosse più forte e potesse fare bene in Premier League ma come Immobile probabilmente non va bene all'estero e ce lo hanno rimandato indietro con il fiocchetto. Io su Scamacca un pensierino ce lo farei come penserei a Pinamonti, ma poi bisogna anche dargli fiducia, non è che se non segna per 3 partite lo mettiamo in panchina. Un altro ragazzo, che però viaggia a cifre esagerate, è Kean, per me è straordinario, io l'ho visto a 18 anni, ha potenza, tiro, tecnica. Potrebbe essere un affare al contrario con la Juventus

Che Jovic sia un giocatore di calcio lo abbiamo appurato tutti, il problema è il suo atteggiamento in campo, io mi arrabbiavo quando non mi davano la palla, io vedo Jovic che anche quando non gli danno la palla per lui va bene uguale, non è un problema per lui, questo per l'attaccante dovrebbe essere l'aspetto primario. Lui è indisponente in campo, non mi piace, mi piace l'attaccante rabbioso. Cabral è titolare perchè ha tirato fuori gli artigli nonostante non abbia la qualità di Jovic. Io non lo conosco ma ti dà l'impressione ma è come se chiami a giocare a calcetto uno che ha appena mangiato le tagliatelle con il sugo di Chianina. Ha un contratto importante, ti dà l'impressione che ha la pancia piena, tanto l'ingaggio alto lo prende uguale

Brekalo visto al Toro era un grande giocatore, ormai le scelte sono state fatte con Nico e Ikonè titolari, non so quante opportunità possa avere. Al Torino giocava anche da trequartista, ho la sensazione possa diventare solo un'alternativa a Sottil. Il suo ruolo è più dentro il campo, più da trequartista dentro il campo che messo sull'esterno, mi sembra spento e spaurito. Nel calcio bisogna giocare con continuità, se giochi un tempo oggi e un tempo dopo 3 settimane non ci capisci niente

Il rammarico grande è l'inizio di campionato della Fiorentina, adesso è uscita la vera Fiorentina. Lo scorso anno abbiamo messo dietro l'Atalanta, adesso siamo a 7 punti dall'Atalanta, non sono nemmeno troppi ma abbiamo davanti anche Juventus e Bologna. Possiamo arrivare in finale di Coppa Italia e anche tra le prime quattro di Conference League, se arriviamo a giocarci questi traguardi la stagione è totalmente da salvare

LA PROVOCAZIONE DI VIERI

https://www.labaroviola.com/vieri-se-vlahovic-torna-alla-fiorentina-fa-il-capocannoniere-adani-se-fa-bene-cabral-che-corre-dritto/208481/