Labaro Viola

Notizie Pinamonti Fiorentina

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Galli: "Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina"

07 luglio 2025 15:33

Gazzetta: “Rebus sul futuro di Kean. La Fiorentina tiene calde le piste Piccoli e Pinamonti”

01 luglio 2025 09:06

TMW: "Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta"

30 giugno 2025 12:39

TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"

26 giugno 2025 14:46

TMW, idea Pinamonti per la Fiorentina in caso di addio di Kean. Primo nome rimane Piccoli

26 giugno 2025 14:45

Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”

25 giugno 2025 08:44

Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa

13 giugno 2025 09:10

Pinamonti: "A nome mio e del Genoa dico a Bove di rimettersi presto. Lo aspettiamo in campo"

03 dicembre 2024 22:07

Di Marzio: "Contatti tra Genoa e Sassuolo per Pinamonti, è una richiesta di Gila". Sbloccherà Gudmundsson?

15 agosto 2024 14:30

Di Marzio: "Il Genoa continua il casting per il dopo Retegui e per liberare Gudmundsson"

13 agosto 2024 00:12

Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"

18 giugno 2024 15:17

TMW: "Anche la Roma mette gli occhi su Pinamonti. L'attaccante neroverde è anche nella lista della Fiorentina"

16 giugno 2024 11:10

De Santis sul mercato della Fiorentina: "Lucca, Kean e Pinamonti non danno sicurezze. Molto difficile scendere sotto i 20 milioni per un attaccante"

13 giugno 2024 16:57

Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"

13 giugno 2024 16:38

Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"

12 giugno 2024 14:22

TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"

12 giugno 2024 11:35

Gazzetta: "Sondaggio Fiorentina per Pinamonti, il Sassuolo chiede 15 milioni. Su di lui anche Parma e Como"

11 giugno 2024 17:39

Nazione: “Il Sassuolo ha deciso su Pinamonti, Fiorentina e Inter alla finestra. Servono 15 milioni”

10 giugno 2024 09:02

Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino

09 giugno 2024 09:45

Bucchioni: "Retegui non è pronto, ha limiti, Pinamonti è meglio di lui. Arnautovic è sempre rotto"

08 giugno 2024 14:37

Corriere dello Sport: "Icardi è il sogno della Fiorentina, Pinamonti l'alternativa per i viola"

08 giugno 2024 07:52

Sportmediaset, Arnautovic piace alla Fiorentina. Se parte, l'Inter vuole Pinamonti come quinto attaccante

07 giugno 2024 18:30

Pedullà: "La Fiorentina è fredda su Colpani per ora. Pinamonti nella lista per l'attacco viola"

05 giugno 2024 00:24

Jovic può essere scaricato anche dal Milan. Per sostituirlo i rossoneri puntano Pinamonti, retrocesso in Serie B

20 maggio 2024 18:12

TMW: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Pinamonti, la valutazione del Sassuolo è di 10 milioni"

20 maggio 2024 12:51

Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic

07 gennaio 2024 18:08

Corriere Fiorentino, ad Italiano piace molto Pinamonti. Ma Dia e Nzola restano i favoriti per l'attacco

01 luglio 2023 08:07

Corriere Fiorentino: “Ad Italiano piace Audero. Tra i candidati per il ruolo di centravanti spunta Pinamonti”

14 giugno 2023 09:07

Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"

12 aprile 2023 15:53

Graziani: "Jovic è quello che chiami a calcetto e ha appena mangiato le tagliatelle con il ragù di chianina"

12 aprile 2023 14:30

Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"

01 aprile 2023 10:40

Cassano: "Graziani dice che è follia non convocare Pinamonti, lo sa che ha fatto 3 gol in 7 mesi?"

28 marzo 2023 13:25

Pinamonti perde la testa e insulta il responsabile antidoping. Ma la squalifica è una farsa

21 novembre 2022 17:37

Che papera di Dragowski, ecco il motivo perchè ha lasciato la Fiorentina. Liscia la palla e regala gol

27 agosto 2022 22:10

Di Marzio, Pinamonti gradisce l'Atalanta: è la sua priorità. Serve accordo tra la Dea e l'Inter

25 giugno 2022 17:19

Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante

25 giugno 2022 01:05

TMW, sfuma Pinamonti per la Fiorentina? Accordo di 15 milioni tra Inter e Monza: il giocatore prende tempo

20 giugno 2022 18:04

La gerarchia di Monti: "Belotti meglio di Jovic, ma il mio preferito è Pinamonti: mi fa impazzire"

18 giugno 2022 20:35

Corriere dello Sport, Pinamonti è in cima ai desideri di Italiano: la Fiorentina ha la carta Milenkovic

16 giugno 2022 09:25

Gazzetta, Pinamonti costa 10 milioni, l’Inter lo vende. C’è la Fiorentina ma occhio al Monza

16 giugno 2022 09:17

Tuttosport, Pinamonti in pole per l’attacco della Fiorentina. Milenkovic la chiave? 

13 giugno 2022 09:03

Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo

12 giugno 2022 12:07

Tuttosport: "Milenkovic ha accettato l'Inter, alla Fiorentina chiesti soldi per il cambio con Pinamonti"

12 giugno 2022 10:50

Corriere Fiorentino, possibile scambio Milenkovic-Pinamonti tra Fiorentina ed Inter

11 giugno 2022 10:19

Galli: "Pinamonti? Non so se preferirei la Fiorentina al Monza, il loro progetto impone una riflessione"

10 giugno 2022 13:45

Bucchioni: "Pinamonti è l'obiettivo della Fiorentina, costa 20 milioni. Possibile scambio con Milenkovic"

10 giugno 2022 13:11

Il Monza vuole bruciare la Fiorentina per Pinamonti e offre 19 milioni all'Inter. Galliani incontra l'agente

09 giugno 2022 18:14

Corriere dello Sport, Fiorentina su Milik e Pinamonti: ostacoli per entrambi i calciatori 

09 giugno 2022 08:42

Pedullà: "Fossi la Fiorentina prenderei Pinamonti, a Firenze fa almeno 15 gol. L'Inter chiede 20 milioni"

07 giugno 2022 16:57

Tuttosport rivela: "Pinamonti è il primo obiettivo per l'attacco della Fiorentina, servono 17 milioni"

07 giugno 2022 10:56

Nazione, l'Inter per Pinamonti chiede 20 milioni: la Fiorentina può puntare al prestito con obbligo

05 giugno 2022 10:14

Mediaset, Fiorentina interessata a Pinamonti ma l'Inter vuole darlo al Torino in cambio di Bremer

04 giugno 2022 18:40

Graziani: "Fiorentina, sbrigati con la punta: Belotti il top, Pinamonti il vero colpo, jolly Joao Pedro"

25 maggio 2022 21:38

Disastro Meret ad Empoli, si addormenta con la palla tra i piedi e Pinamonti segna di ribattuta

24 aprile 2022 17:02

Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''

04 aprile 2022 15:18

Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano

03 aprile 2022 13:25

Pinamonti fa i complimenti: "La Fiorentina è una grande società, si lavora molto bene in tranquillità"

31 marzo 2022 15:27

Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora''

30 marzo 2022 16:56

Gazzetta, Pinamonti l'idea della Fiorentina per il dopo Vlahovic. Concorrenza del Sassuolo

13 gennaio 2022 10:00

Pinamonti: "Gara difficile, vittoria dedicata ad Andreazzoli. Il gol? Non è un colpo di fortuna"

27 novembre 2021 17:17

Amoroso: "Empoli? La Fiorentina non è avvantaggiata. Vlahovic e Pinamonti le chiavi della partita"

25 novembre 2021 19:30

Tuttosport, Vlahovic, la Fiorentina chiede 60 milioni: l'Inter prova ad inserire Sensi o Pinamonti

04 agosto 2021 08:50

Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l'aveva chiesto all'Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati

06 ottobre 2020 08:55

Basile: "Pinamonti tira meglio di Vlahovic e Chiesa. In viola a Cuadrado non fischiavano mai..."

01 luglio 2020 10:27

Il Brescia fa un favore alla Fiorentina, blocca sul 2-2 il Genoa. Il racconto della partita

27 giugno 2020 20:14

Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola

07 giugno 2020 13:20

Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa

13 maggio 2020 12:18

Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti

25 aprile 2020 11:50

Pedullà: "Il Genoa ha offerto l'attaccante Pinamonti alla Fiorentina. Cutrone non viene a Firenze per stare in panchina"

03 gennaio 2020 21:23

Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone…

06 aprile 2019 21:19

Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"

09 novembre 2018 22:45

Pinamonti: "Bello fare punti con squadre piú forti, è un punto prezioso"

09 novembre 2018 22:33

Pareggia il Frosinone al 90'. A segno Pinamonti con un bolide

09 novembre 2018 21:59

Finale Scudetto Primavera: raddoppio Inter con Pinamonti. 2-0 al 66'

11 giugno 2017 19:22

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