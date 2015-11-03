Notizie Pinamonti Fiorentina

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Galli: "Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina"
07 luglio 2025 15:33
Gazzetta: “Rebus sul futuro di Kean. La Fiorentina tiene calde le piste Piccoli e Pinamonti”
01 luglio 2025 09:06
TMW: "Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta"
30 giugno 2025 12:39
TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"
26 giugno 2025 14:46
TMW, idea Pinamonti per la Fiorentina in caso di addio di Kean. Primo nome rimane Piccoli
26 giugno 2025 14:45
Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”
25 giugno 2025 08:44
Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa
13 giugno 2025 09:10
Pinamonti: "A nome mio e del Genoa dico a Bove di rimettersi presto. Lo aspettiamo in campo"
03 dicembre 2024 22:07
Di Marzio: "Contatti tra Genoa e Sassuolo per Pinamonti, è una richiesta di Gila". Sbloccherà Gudmundsson?
15 agosto 2024 14:30
Di Marzio: "Il Genoa continua il casting per il dopo Retegui e per liberare Gudmundsson"
13 agosto 2024 00:12
Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"
18 giugno 2024 15:17
TMW: "Anche la Roma mette gli occhi su Pinamonti. L'attaccante neroverde è anche nella lista della Fiorentina"
16 giugno 2024 11:10
De Santis sul mercato della Fiorentina: "Lucca, Kean e Pinamonti non danno sicurezze. Molto difficile scendere sotto i 20 milioni per un attaccante"
13 giugno 2024 16:57
Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"
13 giugno 2024 16:38
Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"
12 giugno 2024 14:22
TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"
12 giugno 2024 11:35
Gazzetta: "Sondaggio Fiorentina per Pinamonti, il Sassuolo chiede 15 milioni. Su di lui anche Parma e Como"
11 giugno 2024 17:39
Nazione: “Il Sassuolo ha deciso su Pinamonti, Fiorentina e Inter alla finestra. Servono 15 milioni”
10 giugno 2024 09:02
Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino
09 giugno 2024 09:45
Bucchioni: "Retegui non è pronto, ha limiti, Pinamonti è meglio di lui. Arnautovic è sempre rotto"
08 giugno 2024 14:37
Corriere dello Sport: "Icardi è il sogno della Fiorentina, Pinamonti l'alternativa per i viola"
08 giugno 2024 07:52
Sportmediaset, Arnautovic piace alla Fiorentina. Se parte, l'Inter vuole Pinamonti come quinto attaccante
07 giugno 2024 18:30
Pedullà: "La Fiorentina è fredda su Colpani per ora. Pinamonti nella lista per l'attacco viola"
05 giugno 2024 00:24
Jovic può essere scaricato anche dal Milan. Per sostituirlo i rossoneri puntano Pinamonti, retrocesso in Serie B
20 maggio 2024 18:12
TMW: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Pinamonti, la valutazione del Sassuolo è di 10 milioni"
20 maggio 2024 12:51
Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic
07 gennaio 2024 18:08
Corriere Fiorentino, ad Italiano piace molto Pinamonti. Ma Dia e Nzola restano i favoriti per l'attacco
01 luglio 2023 08:07
Corriere Fiorentino: “Ad Italiano piace Audero. Tra i candidati per il ruolo di centravanti spunta Pinamonti”
14 giugno 2023 09:07
Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"
12 aprile 2023 15:53
Graziani: "Jovic è quello che chiami a calcetto e ha appena mangiato le tagliatelle con il ragù di chianina"
12 aprile 2023 14:30
Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"
01 aprile 2023 10:40
Cassano: "Graziani dice che è follia non convocare Pinamonti, lo sa che ha fatto 3 gol in 7 mesi?"
28 marzo 2023 13:25
Pinamonti perde la testa e insulta il responsabile antidoping. Ma la squalifica è una farsa
21 novembre 2022 17:37
Che papera di Dragowski, ecco il motivo perchè ha lasciato la Fiorentina. Liscia la palla e regala gol
27 agosto 2022 22:10
Di Marzio, Pinamonti gradisce l'Atalanta: è la sua priorità. Serve accordo tra la Dea e l'Inter
25 giugno 2022 17:19
Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante
25 giugno 2022 01:05
TMW, sfuma Pinamonti per la Fiorentina? Accordo di 15 milioni tra Inter e Monza: il giocatore prende tempo
20 giugno 2022 18:04
La gerarchia di Monti: "Belotti meglio di Jovic, ma il mio preferito è Pinamonti: mi fa impazzire"
18 giugno 2022 20:35
Corriere dello Sport, Pinamonti è in cima ai desideri di Italiano: la Fiorentina ha la carta Milenkovic
16 giugno 2022 09:25
Gazzetta, Pinamonti costa 10 milioni, l’Inter lo vende. C’è la Fiorentina ma occhio al Monza
16 giugno 2022 09:17
Tuttosport, Pinamonti in pole per l’attacco della Fiorentina. Milenkovic la chiave?
13 giugno 2022 09:03
Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo
12 giugno 2022 12:07
Tuttosport: "Milenkovic ha accettato l'Inter, alla Fiorentina chiesti soldi per il cambio con Pinamonti"
12 giugno 2022 10:50
Corriere Fiorentino, possibile scambio Milenkovic-Pinamonti tra Fiorentina ed Inter
11 giugno 2022 10:19
Galli: "Pinamonti? Non so se preferirei la Fiorentina al Monza, il loro progetto impone una riflessione"
10 giugno 2022 13:45
Bucchioni: "Pinamonti è l'obiettivo della Fiorentina, costa 20 milioni. Possibile scambio con Milenkovic"
10 giugno 2022 13:11
Il Monza vuole bruciare la Fiorentina per Pinamonti e offre 19 milioni all'Inter. Galliani incontra l'agente
09 giugno 2022 18:14
Corriere dello Sport, Fiorentina su Milik e Pinamonti: ostacoli per entrambi i calciatori
09 giugno 2022 08:42
Pedullà: "Fossi la Fiorentina prenderei Pinamonti, a Firenze fa almeno 15 gol. L'Inter chiede 20 milioni"
07 giugno 2022 16:57
Tuttosport rivela: "Pinamonti è il primo obiettivo per l'attacco della Fiorentina, servono 17 milioni"
07 giugno 2022 10:56
Nazione, l'Inter per Pinamonti chiede 20 milioni: la Fiorentina può puntare al prestito con obbligo
05 giugno 2022 10:14
Mediaset, Fiorentina interessata a Pinamonti ma l'Inter vuole darlo al Torino in cambio di Bremer
04 giugno 2022 18:40
Graziani: "Fiorentina, sbrigati con la punta: Belotti il top, Pinamonti il vero colpo, jolly Joao Pedro"
25 maggio 2022 21:38
Disastro Meret ad Empoli, si addormenta con la palla tra i piedi e Pinamonti segna di ribattuta
24 aprile 2022 17:02
Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''
04 aprile 2022 15:18
Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano
03 aprile 2022 13:25
Pinamonti fa i complimenti: "La Fiorentina è una grande società, si lavora molto bene in tranquillità"
31 marzo 2022 15:27
Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora''
30 marzo 2022 16:56
Gazzetta, Pinamonti l'idea della Fiorentina per il dopo Vlahovic. Concorrenza del Sassuolo
13 gennaio 2022 10:00
Pinamonti: "Gara difficile, vittoria dedicata ad Andreazzoli. Il gol? Non è un colpo di fortuna"
27 novembre 2021 17:17
Amoroso: "Empoli? La Fiorentina non è avvantaggiata. Vlahovic e Pinamonti le chiavi della partita"
25 novembre 2021 19:30
Tuttosport, Vlahovic, la Fiorentina chiede 60 milioni: l'Inter prova ad inserire Sensi o Pinamonti
04 agosto 2021 08:50
Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l'aveva chiesto all'Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati
06 ottobre 2020 08:55
Basile: "Pinamonti tira meglio di Vlahovic e Chiesa. In viola a Cuadrado non fischiavano mai..."
01 luglio 2020 10:27
Il Brescia fa un favore alla Fiorentina, blocca sul 2-2 il Genoa. Il racconto della partita
27 giugno 2020 20:14
Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola
07 giugno 2020 13:20
Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa
13 maggio 2020 12:18
Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti
25 aprile 2020 11:50
Pedullà: "Il Genoa ha offerto l'attaccante Pinamonti alla Fiorentina. Cutrone non viene a Firenze per stare in panchina"
03 gennaio 2020 21:23
Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone…
06 aprile 2019 21:19
Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"
09 novembre 2018 22:45
Pinamonti: "Bello fare punti con squadre piú forti, è un punto prezioso"
09 novembre 2018 22:33
Pareggia il Frosinone al 90'. A segno Pinamonti con un bolide
09 novembre 2018 21:59
Finale Scudetto Primavera: raddoppio Inter con Pinamonti. 2-0 al 66'
11 giugno 2017 19:22
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