Bucchioni: “Pinamonti è l’obiettivo della Fiorentina, costa 20 milioni. Possibile scambio con Milenkovic”

Il giornalista Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb ha parlato anche di un possibile scambio con l’Inter. Queste le sue parole:

“Pinamonti è l’obiettivo per l’attacco viola, l’interista è stato promosso a pieni voti in più occasioni, con il gioco di Italiano potrebbe esplodere e anche l’entourage del giocatore lo sa benissimo. L’Inter lo valuta venti milioni, ma si può trattare e la Fiorentina ha un giocatore che ai nerazzurri piace molto, Nikola Milenkovic. L’Inter riflette perché per Skriniar c’è una grande offerta del PSG e una bella plusvalenza in arrivo, il serbo della Viola sarebbe il sostituto perfetto”.

