Bucchioni rivela: “Cena tra Italiano, Pradè, Barone e Ramadani. Tutte le richieste sono state accolte”

Questo quanto scrive il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW

“Asllani piaceva e piace molto anche alla Fiorentina che spesso ha mandato osservatori a Empoli, non soltanto perchè è a due passi da Firenze. Oltre all’albanese ai viola piacciono molto anche Viti e Parisi, ma l’interesse è soprattutto per un giocatore che a Empoli giocava: Pinamonti. E’ questo l’obiettivo per l’attacco viola, l’interista è stato promosso a pieni voti in più occasioni, con il gioco di Italiano potrebbe esplodere e anche l’entourage del giocatore lo sa benissimo. L’Inter lo valuta venti milioni, ma si può trattare e la Fiorentina ha un giocatore che ai nerazzurri piace molto, Nikola Milenkovic. L’Inter riflette perchè per Skriniar c’è una grande offerta del Psg e una bella plusvalenza in arrivo, il serbo della Viola sarebbe il sostituto perfetto.

Di Pinamonti alla Fiorentina s’è parlato anche ieri sera al tavolo di lavoro della Viola. Si perché, alla fine siamo in grado di rivelare che i famosi vertici con Italiano, in realtà ci sono stati davvero. Sia quello fissato per l’otto di giugno, mercoledì, ma anche un altro ieri sera e non è escluso che le parti si rivedano anche questa sera.

Cene di lavoro a Firenze, non propriamente in centro, alle quali hanno partecipato Joe Barone e Pradè, Italiano e anche il procuratore Ramadani. L’accordo per il rinnovo con il tecnico ora è veramente definito in tutti i dettagli. E’ fatto e approvato, arriverà la firma con tanto di conferenza stampa nei prossimi giorni.

Le cene sono servite a perfezionare il tutto. Confermo che l’allenatore firmerà il rinnovo fino al 2024 compreso con opzione per il 2025, ci sarà la clausola rescissoria con ingaggio quasi raddoppiato, bonus vari e accordo anche per la posizione di tutto lo staff. Mi dicono che Italiano sia molto soddisfatto di questo accordo e soprattutto della fiducia che gli ha manifestato Rocco Commisso accettando le sue richieste. Del resto tutto meritato dopo il grande lavoro fatto.

Nella cena di ieri sera la dirigenza viola e il duo Italiano-Ramadani hanno affrontato anche il tema mercato. E’ chiaro che Italiano abbia ricevuto due ok da Commisso, sul contratto in primis, ma anche sulla volontà di crescere, sugli investimenti da fare e l’ambizione della Fiorentina. Ottimi segnali.

Tornando all cena di ieri sera risulta sia stato fatto uno screening sui giocatori da cedere e da non riscattare prima di passare ad analizzare i nomi dei possibili acquisti. Pradè e Burdisso ora hanno in mano una rosa di nomi approvati anche dall’allenatore. In piedi, come detto, l’ipotesi scambio Pinamonti-Milenkovic. Anche Grillitsch è un nome buono, era nel mirino da diversi mesi”

LA VERITA SU SUAREZ