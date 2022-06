Fiorentina interessata a Suarez non è una fake news, il decreto crescita farebbe risparmiare il 50%

Siamo caduti quasi tutti dalla sedia alla lettura della notizia data da Olè, quotidiano argentino, che ha scritto di come ci fosse anche la Fiorentina tra le squadre interessate a Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e non sembra essere intenzionato a rimanere ancora tra le fila dei Colchoneros, cosi in tanti club si sono mossi per lui.

Luis Suarez, 35 anni, quest’anno con la maglia dell’Atletico Madrid, tra Liga e Champions League ha giocato 37 partite e 13 gol. Non è dunque un giocatore che ha presentato problemi fisici che lo hanno impedito di scendere in campo per un lungo periodo, tutt’altro.

La notizia data dall’Argentina ha avuto più di una conferma, ed è stato confermato che il profilo di Suarez è uno di quelli che la società viola sta valutando per l’attacco, dopo la richiesta di Vincenzo Italiano di prendere un attaccante di livello oltre Cabral. Adesso tocca ai dirigenti viola capire se c’è la volontà o meno di affondare il colpo, considerando che il centravanti di livello mondiale guadagnava 6 milioni di euro netti a stagione all’Atletico anche se sicuramente adesso, chiunque lo voglia andare a prendere, dovrà sborsare una cifra per l’ingaggio nettamente inferiore considerata la sua età (è un classe 1987). Su questo argomento, quello dell’ingaggio, la Fiorentina avrebbe grandi vantaggi grazie al decreto crescita, spieghiamolo meglio.

Come può il decreto crescita aiutare la Fiorentina per Suarez. Innanzitutto contestualizziamo, si sta parlando in termini fiscali e non sportivi. Un aspetto tecnico che favorisce l’ingaggio di giocatori stranieri e già formati portando con sé sgravi fiscali non indifferenti per le società di calcio e i giocatori stessi, rendendo più appetibili le offerte di ingaggio proposte.

Il Decreto Crescita è applicabile per tutti gli stranieri o gli italiani che non hanno avuto la residenza in Italia negli ultimi due anni e che, entrando in Italia, spostano la residenza per almeno due anni. Questo nel caso dei calciatori obbliga alla firma almeno di contratti biennali, da rispettare in toto, per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda i calciatori il Decreto Crescita è leggermente modificato rispetto all’originale e qui entriamo in un territorio fatto di tecnicismi. Ai fini del calcolo Irpef non viene considerato il 50% dell’imponibile. In un esempio semplice, un giocatore straniero ingaggiato per almeno due anni da una società italiana vedrà tassato solo il 50% dello stipendio.

Il vantaggio di questo aiuto fiscale è presto comprensibile. Il giocatore avrà tassato solo il 50% dello stipendio ritrovandosi così uno stipendio netto decisamente maggiore a parità di compenso lordo. Allo stesso tempo la società di calcio per garantire lo stipendio netto accordato con il giocatore potrà comunque risparmiare una buona parte di denaro.

Dunque, quello di Luis Suarez potrebbe davvero essere un grande affare, sotto tutti i punti di vista, per la Fiorentina. Dipende dalle scelte che la società viola farà, i tifosi intanto sognano il pistolero.

Flavio Ognissanti