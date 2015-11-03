Notizie Suarez Fiorentina

Dalla Spagna: "Interesse dell'Atletico Madrid per Kean, la Fiorentina guarda a Luis Suarez dell'Almeria"
18 novembre 2024 13:25
Suarez: "Sembrava tutto bello alla Fiorentina, sarei voluto restare di più. Ma Sousa non fu d'aiuto"
09 aprile 2024 15:15
Dall'Argentina, sfuma Suarez per la Fiorentina. Accordo tra Pistolero e River: firma nel week end?
15 giugno 2022 18:10
Suarez si offre alla Juventus a zero e questa volta non serve nemmeno il finto esame di italiano
14 giugno 2022 12:44
TMW, dopo essere stato offerto alla Fiorentina, Suarez è stato offerto anche alla Lazio di Sarri
11 giugno 2022 19:48
Dalla Spagna, difficile vedere Suarez alla Fiorentina. River Plate, Aston Villa e Siviglia piste calde
11 giugno 2022 15:51
Dall'Argentina, anche l'Atalanta vuole Suarez, sfida la Fiorentina per prenderlo a parametro zero
10 giugno 2022 21:02
Fine del sogno Suarez? Dall'Argentina: "Fiorentina smentisce la trattativa per il Pistolero"
10 giugno 2022 16:16
Bucchioni rivela: "Suarez è stato offerto alla Fiorentina dai suoi agenti. Una storia come quella di Ribery"
10 giugno 2022 12:11
Fiorentina interessata a Suarez non è una fake news, il decreto crescita farebbe risparmiare il 50%
09 giugno 2022 22:36
Richieste Italiano alla Fiorentina e ultime su Suarez. Stasera Bucchioni a Passione Fiorentina su Twitch
09 giugno 2022 18:29
Corriere dello Sport, Suarez-Fiorentina? Solo una suggestione, ha un ingaggio da 7 milioni netti
08 giugno 2022 09:34
Sportmediaset, Suarez vuole giocare in Europa: Fiorentina opzione gradita. Ostacolo ingaggio
07 giugno 2022 21:40
Bucchioni contrario: "Non ce lo vedo Suarez alla Fiorentina, chiede soldi per fare l'ultima passarella"
07 giugno 2022 18:07
La bomba dalla Spagna, la Fiorentina è un'opzione presa in forte considerazione da Luis Suarez
07 giugno 2022 12:54
Esame farsa di Suarez, udienza rinviata al 27 aprile per mancanza di documentazione richiesta
09 marzo 2022 16:58
Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic
30 dicembre 2021 19:16
Broglio esame di Suarez per la Juventus, Figc decide di non far nulla, Gravina: "Archiviazione"
10 dicembre 2021 12:58
Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"
30 aprile 2021 19:16
Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"
21 dicembre 2020 01:37
CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B
05 dicembre 2020 13:19
Caso Suarez, adesso anche la Juventus è nei guai, avviso di garanzia a Paratici
04 dicembre 2020 18:32
Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione
25 settembre 2020 22:07
Codacons: "Chiediamo la retrocessione in serie B della Juventus in caso di coinvolgimento nella truffa Suarez"
25 settembre 2020 19:18
Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate
23 settembre 2020 11:13
Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"
22 settembre 2020 12:41
La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto
22 settembre 2020 12:23
La Fiorentina spera che salti Milik alla Roma, Pradè sogna il colpaccio viola
12 settembre 2020 14:02
Criscitiello conferma: "Milik può andare alla Fiorentina se salta l'arrivo alla Juventus o alla Roma"
03 settembre 2020 12:03
Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
22 ottobre 2019 13:54
D. Rossi: "Vedrei Schick alla Fiorentina...con Suarez e Neymar"
06 aprile 2017 13:55
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