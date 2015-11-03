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Notizie Suarez Fiorentina

Dalla Spagna: "Interesse dell'Atletico Madrid per Kean, la Fiorentina guarda a Luis Suarez dell'Almeria"

18 novembre 2024 13:25

Suarez: "Sembrava tutto bello alla Fiorentina, sarei voluto restare di più. Ma Sousa non fu d'aiuto"

09 aprile 2024 15:15

Dall'Argentina, sfuma Suarez per la Fiorentina. Accordo tra Pistolero e River: firma nel week end?

15 giugno 2022 18:10

Suarez si offre alla Juventus a zero e questa volta non serve nemmeno il finto esame di italiano

14 giugno 2022 12:44

TMW, dopo essere stato offerto alla Fiorentina, Suarez è stato offerto anche alla Lazio di Sarri

11 giugno 2022 19:48

Dalla Spagna, difficile vedere Suarez alla Fiorentina. River Plate, Aston Villa e Siviglia piste calde

11 giugno 2022 15:51

Dall'Argentina, anche l'Atalanta vuole Suarez, sfida la Fiorentina per prenderlo a parametro zero

10 giugno 2022 21:02

Fine del sogno Suarez? Dall'Argentina: "Fiorentina smentisce la trattativa per il Pistolero"

10 giugno 2022 16:16

Bucchioni rivela: "Suarez è stato offerto alla Fiorentina dai suoi agenti. Una storia come quella di Ribery"

10 giugno 2022 12:11

Fiorentina interessata a Suarez non è una fake news, il decreto crescita farebbe risparmiare il 50%

09 giugno 2022 22:36

Richieste Italiano alla Fiorentina e ultime su Suarez. Stasera Bucchioni a Passione Fiorentina su Twitch

09 giugno 2022 18:29

Corriere dello Sport, Suarez-Fiorentina? Solo una suggestione, ha un ingaggio da 7 milioni netti 

08 giugno 2022 09:34

Sportmediaset, Suarez vuole giocare in Europa: Fiorentina opzione gradita. Ostacolo ingaggio

07 giugno 2022 21:40

Bucchioni contrario: "Non ce lo vedo Suarez alla Fiorentina, chiede soldi per fare l'ultima passarella"

07 giugno 2022 18:07

La bomba dalla Spagna, la Fiorentina è un'opzione presa in forte considerazione da Luis Suarez

07 giugno 2022 12:54

Esame farsa di Suarez, udienza rinviata al 27 aprile per mancanza di documentazione richiesta

09 marzo 2022 16:58

Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic

30 dicembre 2021 19:16

Broglio esame di Suarez per la Juventus, Figc decide di non far nulla, Gravina: "Archiviazione"

10 dicembre 2021 12:58

Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

30 aprile 2021 19:16

Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"

21 dicembre 2020 01:37

CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B

05 dicembre 2020 13:19

Caso Suarez, adesso anche la Juventus è nei guai, avviso di garanzia a Paratici

04 dicembre 2020 18:32

Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione

25 settembre 2020 22:07

Codacons: "Chiediamo la retrocessione in serie B della Juventus in caso di coinvolgimento nella truffa Suarez"

25 settembre 2020 19:18

Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate

23 settembre 2020 11:13

Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"

22 settembre 2020 12:41

La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto

22 settembre 2020 12:23

La Fiorentina spera che salti Milik alla Roma, Pradè sogna il colpaccio viola

12 settembre 2020 14:02

Criscitiello conferma: "Milik può andare alla Fiorentina se salta l'arrivo alla Juventus o alla Roma"

03 settembre 2020 12:03

Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa

22 ottobre 2019 13:54

D. Rossi: "Vedrei Schick alla Fiorentina...con Suarez e Neymar"

06 aprile 2017 13:55

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