Dalla Spagna, difficile vedere Suarez alla Fiorentina. River Plate, Aston Villa e Siviglia piste calde

Fine del sogno Suarez per la Fiorentina?Secondo il Mundo Deportivo difficilmente il futuro del Pistolero sarà in Serie A. Il quotidiano spagnolo considera più probabile le piste che portano ad una permanenza in Spagna, un ritorno in Inghilterra o di un trasferimento in Argentina. In Liga il Pistolero piace al Siviglia, mentre in Premier c’è stato un sondaggio da parte dell’Aston Villa dell’ex compagno Steven Gerrard. In Argentina, invece, si è mosso con insistenza il River Plate tramite le telefonate di Marcelo Gallardo e Enzo Francescoli.

