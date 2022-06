Corriere fiorentino scrive: “La Fiorentina pensa a Dzeko, società viola vuole un grande nome”

Come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, in previsione del ritorno in Europa, con la partecipazione alla prossima Conference League, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un grande nome per confermare il buon andamento della stagione appena conclusa. Dopo l’interessamento per Luis Suarez, adesso i viola starebbero pensando ad Edin Dzeko, in possibile uscita dall’Inter. L’ingaggio del giocatore, intorno ai 5 milioni di euro, non intimorirebbe la società toscana. Il bosniaco classe 1986, arrivato in nerazzurro dalla Roma nel 2021, quest’anno ha collezionato complessivamente 49 presenze e 17 reti.

IL MERCATO DELLA FIORENTINA SECONDO BUCCHIONI