Dall’Argentina, anche l’Atalanta vuole Suarez, sfida la Fiorentina per prenderlo a parametro zero

Tra le grandi occasioni del mercato dei parametri zero c’è senza dubbio Luis Suarez. A fine giugno l’attaccante uruguayano si svincolerà dall’Atletico Madrid e le pretendenti non mancano, in Europa e non solo. Tra queste era stata segnalata la Fiorentina, che però non sarebbe l’unica realtà interessata a lui.

Come riporta ESPN Argentina, infatti, pure l’Atalanta si è fatta avanti per la punta classe ’87. Su Suarez si è mosso anche il River Plate ma la sensazione, spiega l’emittente, è che il giocatore preferisca rimanere in Europa così da potersi preparare al meglio per Qatar 2022. In Europa altri ammiratori sono Siviglia e Real Sociedad. Lo riporta TMW

