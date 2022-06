Dall’Argentina, sfuma Suarez per la Fiorentina. Accordo tra Pistolero e River: firma nel week end?

Sfuma il sogno Luis Suarez per la Fiorentina? Dall’Argentina sono sicuri: il Pistolero ha trovato un accordo con il River Plate ed è pronto a tornare in Sud America. A riportarlo è Radio Mitre, emittente radiofonica argentina, che spiega che l’attaccante ex Atletico Madrid sarebbe pronto a volare già questo fine settimana a Buenos Aires per chiudere l’operazione, limando gli ultimi dettagli prima di porre la propria firma sul contratto.