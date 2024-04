Suarez: “Sembrava tutto bello alla Fiorentina, sarei voluto restare di più. Ma Sousa non fu d’aiuto”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, il centrocampista spagnolo, Mario Suarez, è tornato a parlare della sua esperienza alla Fiorentina, rivelando anche qualche retroscena di mercato: “Avevo la possibilità di andare all’Inter con Mancini, nel 2015. Poi andai alla Fiorentina in estate, sembrava tutto bello con altri spagnoli, Borja Valero, Marcos Alonso. Sousa non mi aiutò molto, ma la società non era in un bel momento. Peccato perché sarei voluto rimanere di più a Firenze”

Infine, un pensiero anche su Davide Astori: “Davide Astori era una persona fenomenale, essendo straniero come italiano mi rese la vita più facile con l’italiano e cercava di aiutare sempre i compagni. È stato veramente doloroso ciò che gli è accaduto, gli voglio mandare un grande abbraccio, lo ricorderemo sempre”.

TREVISANI: “LA FIORENTINA HA SUBITO GLI STESSI GOL DI MILAN, ROMA E ATALANTA AVENDO DIFENSORI PIÙ SCARSI”