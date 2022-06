Terminato il suo contratto con l’Atletico Madrid, Luis Suarez vuole continuare a giocare in Europa per arrivare al massimo della forma al Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da Olé, l’attaccante uruguaiano lo ha riferito nei giorni scorsi a Enzo Francescoli, ds del River Plate. Il Pistolero desidererebbe proseguire le propria carriera in una città attraente quanto Madrid e in questo contesto Siviglia, Bilbao e Firenze appaiono le destinazioni più attraenti. Il grande ostacolo è lo stipendio da 7,5 milioni annui, cifra fuori portata dalla Fiorentina.

A 35 anni suonati, Suarez vuole un ultimo contratto in Europa per poi magari chiudere la carriera all’Inter Miami dove tra un paio di stagioni potrebbe trasferirsi l’amico Messi. La Fiorentina rappresenterebbe una sfida intrigante e il 4-3-3 di Italiano calzerebbe a pennello. Il nodo resta l’altissimo ingaggio, ostacolo che potrebbe essere aggirato spalmando lo stipendio su due stagioni. Dopo aver sfiorato la Juve un paio di anni fa e la brutta storia del caso passaporto, il Pistolero potrebbe davvero sbarcare in Serie A. Lo scrive Sportmediaset.