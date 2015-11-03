Notizie Sportmediaset Fiorentina

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SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia

26 agosto 2025 00:06

SportMediaset rivela: dopo essere saltata con l'Atletico, la Juve propone scambio Kean-Bonaventura

30 gennaio 2024 15:44

Sportmediaset, Fiorentina le proverà tutte per prendere Dia: pronta offerta da 18 milioni+4 di bonus

13 luglio 2023 14:20

Sportmediaset, Suarez vuole giocare in Europa: Fiorentina opzione gradita. Ostacolo ingaggio

07 giugno 2022 21:40

Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri

20 aprile 2022 19:33

Italiano: "Obiettivo raggiunto. Oltre la qualità serve la fortuna ed adesso ci sta accompagnando"

15 dicembre 2021 23:59

Sportmediaset, Torreira in viaggio verso Firenze: 1 milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 15

24 agosto 2021 14:17

Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti

26 giugno 2021 15:31

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

Sportmediaset, l'Inter offre Vecino per il Papu Gomez. Rifiuta Percassi

27 dicembre 2020 20:08

Izzo è vicino alla Roma. Non ci sarà contro la Fiorentina in campionato

13 settembre 2020 19:23

Sport Mediaset, Higuain via dalla Juventus, può prenderlo la Fiorentina

25 agosto 2020 13:50

Sportmediaset, De Paul alla Fiorentina? L'agente ha incontrato la Juventus ma la sua valutazione...

12 agosto 2020 15:58

Sportmediaset, l'Inter ha mollato Milenkovic. I nerazzurri faranno un tentativo per un ex Roma...

10 agosto 2020 16:16

Sportmediaset, Muriel è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta

14 luglio 2020 11:42

Lazio nel caos, rissa sfiorata nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Sassuolo

11 luglio 2020 20:54

Sportmediaset, Fiorentina in pressing su Salisu. In Italia su di lui c'è anche il Napoli

07 luglio 2020 11:09

Graziani: "È giusto che la Fiorentina si arrabbi perché il rigore su Caicedo non c'è"

28 giugno 2020 18:08

Sportmediaset, otto club sono contro la ripresa del campionato: "Rischio incalcolabile"

20 aprile 2020 23:26

Sportmediaset lancia l'allarme, serve idoneità medica per i malati di Coronavirus: "A rischio cuore, polmone e cervello"

15 aprile 2020 15:55

SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari

14 aprile 2020 01:31

Ecco le date possibili del ritorno in campo della Serie A: da metà aprile a inizio maggio

18 marzo 2020 10:00

Sabatini: "L'offerta della Juventus per Chiesa era vera e lui aveva l’accordo ma Commisso..."

05 agosto 2019 11:36

Sportmediaset conferma Labaroviola, Gattuso idea concreta per la nuova Fiorentina, Montella via con cambio proprietà

29 maggio 2019 14:48

Incredibile Sportmediaset, dedica un servizio al Monza in serie C e non parla di Torino-Fiorentina

27 ottobre 2018 13:50

Per Vlahovic battuta una fitta concorrenza, anche l'Arsenal era sulle sue tracce.

23 settembre 2017 11:21

Sport Mediaset: la Juventus cambia strategia, 38 mln più Sturaro per convincere la Fiorentina a cedere Bernardeschi

30 giugno 2017 13:26

Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa

30 giugno 2017 13:19

Sport Mediaset: il vuoto lasciato dai Della Valle allontana il rinnovo di Berna, la Juventus resta sullo sfondo...

27 giugno 2017 13:27

Sport Mediaset: la Juventus pronta a offrire 40 mln più Rincon per avere Bernardeschi

26 giugno 2017 13:20

ACF SMENTISCE BARGIGGIA: FALSITÀ CHE MINANO LA TRANQUILLITÀ DELLA FIORENTINA

05 settembre 2016 17:00

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