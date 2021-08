Sportmediaset, Torreira in viaggio verso Firenze: 1 milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 15

Lucas Torreira è in viaggio verso l’Italia dove lo attenderà la Fiorentina. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista, questa mattina, si è messo subito in viaggio per l’Italia come ha testimoniato con una foto su Instagram. Trattativa conclusa con l’Arsenal sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quindici. Nel pomeriggio previste visite mediche e firma sul contratto.

