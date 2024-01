SportMediaset rivela: dopo essere saltata con l’Atletico, la Juve propone scambio Kean-Bonaventura

Secondo quanto detto da SportMediaset, dopo essere saltata la trattativa tra Juventus e Atletico Madrid per il prestito di Moise Kean, la Juventus, dopo il no dei viola alla prima offerta per Bonaventura, starebbe lavorando a una proposta di scambio inserendo Moise Kean nella trattativa. Sono ore intense per la società viola che sta cercando in queste ore di trovare l’esterno adatto per Mister Italiano dopo i primi no di Genoa e Monza per Gudmundsson e Valentin Carboni. Allegri è in cerca di un centrocampista esperto da aggiungere al centrocampo bianconero e il numero cinque viola è il profilo prescelto dal tecnico livornese. Si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore.

GDM rivela: “La Fiorentina tenta il colpo Reyna dal Borussia Dortmund per l’attacco