Italiano: “Obiettivo raggiunto. Oltre la qualità serve la fortuna ed adesso ci sta accompagnando”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel post partita di Fiorentina–Benevento. Ecco le sue parole:

“L’obiettivo di giornata era passare il turno e ci siamo riusciti. Sapevamo che il Benevento, pur essendo di B, è una squadra in salute. Nonostante qualche rotazione ci siamo comportati bene anche se abbiamo concesso qualche palla gol di troppo, nel primo tempo potevamo affondare in maniera migliore, ma l’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti.

ROSATI “Rosati si è fatto trovare pronto, ho tre portieri affidabilissimi, devo fargli i complimenti. Ma come lui anche Terzic, Benassi, Kokorin, abbiamo fatto rotazioni per alzare il minutaggio e portare in condizione alcuni ragazzi. Un grande allenatore diceva che serve anche la fortuna oltre alle altre qualità e per ora ci sta accompagnando”