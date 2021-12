Fiorentina-Benevento finisce 2-1, agli ottavi c’è il Napoli. Infortunio per Pulgar

Al 7′ il Benevento va al tiro con Calò, pericolo per Rosati. Streghe vicine all’1-0. Al 19′ corner battuto da Callejon, sponda di Igor per Milenkovic che da due passi con un’incornata batte il portiere del Benevento, è 1-0 per la Fiorentina. Al 25′ grande ripartenza del Benevento, Acampora prova il tiro ma Rosati salva la rete del pareggio. Al 37′ gran cross di Acampora, incornata centrale di Glik, bravo sulla respinta Rosati. Al 39′ Kokorin si divora il gol del 2-0, solo davanti alla porta tira addosso a Manfredini. Al 44′ Moncini elude la marcatura di Venuti e va al tiro ma Rosati risponde presente.

Al 47′ Fiorentina-Benevento 2-0 al Franchi. Colpo di testa di Sottil sul secondo palo, sul cross di Benassi, Manfredini non respinge bene, la palla resta lì e l’esterno viola segna la rete del raddoppio. Al 51′ il Benevento torna in partita, Sau mette dentro, arriva Moncini che firma la rete del 2-1. Al 64′ salva ancora Rosati su Calò, Benevento vicino al pareggio. All’87’ Pulgar costretto a lasciare il campo dopo il colpo al tallone d’Achille dato da Ionita. Al suo posto è entrato Bianco. Fiorentina-Benevento finisce 2-1.

