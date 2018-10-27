Incredibile Sportmediaset, dedica un servizio al Monza in serie C e non parla di Torino-Fiorentina

Qualcuno direbbe che ormai non c'è più niente di cui sorprendersi, ma per chi fa servizio pubblico, o almeno si vanta di farlo, questo resta semplicemente imbarazzante. Siamo nel notiziario di Sportme...

Qualcuno direbbe che ormai non c'è più niente di cui sorprendersi, ma per chi fa servizio pubblico, o almeno si vanta di farlo, questo resta semplicemente imbarazzante. Siamo nel notiziario di Sportmediaset delle 13.20 su Italia 1, e nel corso del telegiornale, nemmeno mezza parola per Torino e Fiorentina impegnate nell'anticipo di giornata questa sera allo stadio Grande Torino, due squadre che si contendono un posto nell'alta classifica. Invece c'è addirittura un servizio per il Monza, squadra di serie C, guidata da Galliani e Berlusconi. Saranno rimasti molto delusi i tifosi viola e quelli granata che aspettavano il tg sportivo di Mediaset per sentir parlare della partita e delle loro squadre impegnate stasera.