Labaro Viola

Notizie Galliani Fiorentina

Galliani: "Commisso un uomo di generosità e umanità, ammiravo la sua visione e la determinazione"

21 gennaio 2026 12:38

Calamai: "Se Commisso vuole evitare la retrocessione serve un grande manager come Galliani"

07 dicembre 2025 13:40

"Ferrari si metta accanto a Galliani, che magari impara qualcosa e torna alla comunicazione"

29 novembre 2025 23:14

Cinquini: "Manca una figura chiave in società. Io prenderei Galliani, ha una grande conoscenza calcistica"

27 ottobre 2025 15:51

Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"

26 settembre 2025 14:13

Palladino punge: "Con Galliani mi trovavo su tutto, altrove non funzionava così..."

25 settembre 2025 08:36

Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"

31 gennaio 2025 00:36

Galliani: "Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso con nessuno"

24 gennaio 2025 13:40

Galliani: "Parlo con l'agente di Pablo Marí molto spesso, ma nessuno mi ha chiamato per lui"

10 gennaio 2025 14:20

Galliani duro: "Chi non ci crede, può contattare il procuratore e troveremo una nuova soluzione"

09 gennaio 2025 14:45

Galliani attacca: "Se avessero annullato due goal regolari ad una big chissà cosa sarebbe successo"

03 novembre 2024 12:29

Galliani, appello a tifosi della Fiorentina: "Con Palladino e Colpani serve pazienza, come con Platini"

11 ottobre 2024 21:40

Nazione: “Colpani-Fiorentina si può chiudere in tempi brevi. Brekalo al Monza per abbassare il prezzo?”

21 luglio 2024 09:13

Galliani ritorna su Colpani alla Fiorentina: "C'è qualche discorso in atto, ma niente di definito"

20 luglio 2024 18:29

Galliani nega tutto: "Colpani non è in dirittura d'uscita, per ora non c'è nessuna trattativa molto avviata"

20 luglio 2024 17:50

Colpani ancora fuori per l'amichevole contro il Palermo. Nesta non lo porta neanche in panchina.

20 luglio 2024 17:39

Corriere Fiorentino: “Colpani-Fiorentina, Galliani ha aperto al prestito con diritto di riscatto. C’entra il futuro di Nico”

20 luglio 2024 09:39

Nazione: “Colpani-Fiorentina prestito oneroso da 5 milioni, diritto di riscatto a 13 che può diventare obbligo”

20 luglio 2024 09:37

Pedullà ribadisce: "Colpani alla Fiorentina solo in prestito con diritto inferiore ai 20 milioni"

19 luglio 2024 23:44

Sentite Galliani: "Telefonate per Colpani? Al momento piange il telefono, come diceva Modugno"

19 luglio 2024 12:10

Galliani: "Se la Fiorentina mi ha telefonato per Colpani? Preferisco non rispondere"

16 luglio 2024 20:40

Galliani: "Per Colpani nessuna trattativa in corso ma non so cosa succederà, orgoglioso di Palladino"

11 luglio 2024 12:26

Galliani nega: "Nessuna trattativa in corso con la Fiorentina per Colpani, ma può succedere di tutto"

09 luglio 2024 13:06

Il Tirreno scrive: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Colpani, ma Galliani l'ha ritenuta troppo bassa"

07 luglio 2024 15:58

Galliani: "Ho corteggiato più Palladino della mia compagna, ma è voluto andare via"

05 luglio 2024 22:00

Gazzetta: "Galliani vuole riprendersi Bonaventura. Dopo l'addio alla Fiorentina diventa un obiettivo del Monza"

01 luglio 2024 10:52

Galliani: "Nesta? Anche Palladino, che adesso tutta Italia voleva, non aveva mai allenato in A"

10 giugno 2024 23:37

Di Marzio: "Palladino ha fatto un patto con Galliani, o Fiorentina o resta a Monza"

26 maggio 2024 13:29

Ceravolo: "Palladino ideale, ma a Firenze manca figura del calibro di Adriano Galliani"

22 aprile 2024 22:16

Gianluca Galliani su Palladino: "Intuizione di mio padre, parleremo del suo futuro a fine campionato"

05 aprile 2024 17:23

Il Monza è vicino a Joe Barone, Galliani: "Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima"

18 marzo 2024 16:20

Galliani attacca i signori di Monza: "Ora si lamentano pure, prima perdevano con il Giana Erminio"

01 marzo 2024 18:12

Galliani schietto: "Il calendario è affollato, sì, ma chi lo affolla? Di certo non la Federazione italiana"

26 febbraio 2024 16:09

Galliani: "Il campionato si divide fra le prime otto e il resto. La Fiorentina è con Roma, Lazio e Atalanta"

30 novembre 2023 13:01

Siparietto a San Siro: Camarda va chiedere una foto a Galliani in tribuna ma non viene riconosciuto

29 novembre 2023 00:13

Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"

14 ottobre 2023 18:38

Galliani: "Se fossi rimasto al Milan avrei tenuto Bonaventura. Nel 2015 l'ho scippato all'Inter"

22 agosto 2023 21:12

Diego Della Valle: "È stato fatto un grandissimo lavoro, auguro le cose migliori alla Fiorentina"

30 maggio 2023 21:38

Galliani tiferà Inter questa sera: “Secondo voi, al Monza chi conviene di più che vinca?”

24 maggio 2023 20:24

Galliani: "Berlusconi ha chiamato Pessina. Io sono andato a pregare in Duomo nei minuti finali"

23 aprile 2023 21:39

Monza, Berlusconi cerca un socio di minoranza. Ma il potere decisionale resterebbe nelle sue mani

27 febbraio 2023 18:25

Galliani rivela: "Andavo sempre a vedere la Fiorentina, stadio sempre pieno era uno spettacolo"

29 novembre 2022 12:22

Nainggolan fuma in panchina, va fuori squadra. Galliani lo chiama al Monza: "Vuoi guadagnare poco?"

28 novembre 2022 15:44

Monza chiede rinvio gara con il Bologna. Galliani: "La squadra è scossa per quanto successo a Marì"

28 ottobre 2022 12:44

Marì accoltellato, Galliani: "Ferita profonda alla schiena ma non è in pericolo di vita"

27 ottobre 2022 21:51

Flop Monza, Ranocchia rescinde contratto pochi mesi dopo essere stato preso da Galliani

21 settembre 2022 12:12

Flop Monza, Berlusconi dà la colpa a Stroppa, esonerato. Contro la Juventus ci sarà Palladino in panchina

13 settembre 2022 11:37

La Roma passeggia sul Monza, continua il flop di Galliani e Berlusconi in serie A, ultimi in classifica

30 agosto 2022 22:55

Il ritorno di Galliani e Berlusconi in serie A è un fallimento, 0 punti nelle prime 3 partite in campionato

26 agosto 2022 20:56

Galliani vuole riportare Pezzella in Italia dopo la Fiorentina, il Monza cerca accordo per acquistarlo

08 agosto 2022 12:35

Il Monza vuole bruciare la Fiorentina per Pinamonti e offre 19 milioni all'Inter. Galliani incontra l'agente

09 giugno 2022 18:14

Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza

06 maggio 2022 22:46

Bonaventura ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, Galliani pronto se non rinnova

16 settembre 2021 19:39

Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola

15 giugno 2021 15:53

Antonini: "Ribery al Monza? Può accadere di tutto, Galliani ottiene sempre ciò che vuole"

22 febbraio 2021 22:05

Berlusconi vuole Ribery al Monza, Boateng sta provando a convincere il campione della Fiorentina

04 febbraio 2021 16:28

Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi

05 dicembre 2020 16:33

Boateng, neo acquisto del Monza: "Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi"

30 settembre 2020 16:00

Galliani: "Boateng arriva a titolo definitivo. Con Berlusconi è più semplice"

24 settembre 2020 16:01

Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."

01 luglio 2020 16:39

"Berlusconi non voleva comprare Rui Costa perché presidente del consiglio. Batistuta era tirchio"

01 maggio 2020 23:44

Galliani: "L'origine dei mali? La UEFA. Il campionato doveva riprendere in agosto e da gennaio 2021 nuova stagione"

29 aprile 2020 16:03

L'ultima vergogna: Lotito, Galliani e Vigorito vogliono far causa a Gravina per la sospensione del campionato

11 marzo 2020 15:36

Galliani: "Non ho capito perché Yonghong Li non ha ceduto il Milan a Commisso. Senza Della Valle Fiorentina sparita"

31 ottobre 2019 19:45

Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"

18 agosto 2019 12:32

Galliani: "Se ci fosse stato il Fair Play Finanziario il mio Milan non avrebbe vinto 5 Champions League"

13 aprile 2019 02:15

Galliani e Berlusconi, dopo pochi mesi il Monza è gia un flop. La soluzione adesso...

05 dicembre 2018 16:05

Incredibile Sportmediaset, dedica un servizio al Monza in serie C e non parla di Torino-Fiorentina

27 ottobre 2018 13:50

Berlusconi e Galliani tornano nel mondo del calcio, l'obiettivo è il Monza

05 settembre 2018 12:10

Galliani si candiderà al senato per Forza Italia, dopo il calcio segue Berlusconi anche in politica

26 gennaio 2018 21:08

Galliani può finire al Real Madrid. Florentino Perez gli ha offerto un ruolo nel consiglio d'amministrazione del Real

12 novembre 2017 15:19

Adriano Galliani è il nuovo presidente di Mediaset Premium

25 luglio 2017 17:24

Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino

30 maggio 2017 20:45

Galliani fuori dal Milan, adesso l'ex amministratore delegato si occupa di immobili

29 aprile 2017 14:38

La Fiorentina con le altre big del calcio italiano abbandona la Lega Calcio!

22 marzo 2017 17:13

Colpo di scena Caceres: supera le visite mediche ma rifiuta il Milan

05 febbraio 2017 15:23

Galliani presidente della Lega Calcio? La Fiorentina si oppone, organizza una cordata e vira su un altro nome

18 novembre 2016 00:06

Marotta (Juventus): "Galliani deve essere il prossimo presidente della Lega, è il migliore"

14 novembre 2016 17:25

Milan ai cinesi? Galliani lascia ma adesso vuole tornare in Lega Calcio

28 ottobre 2016 10:11

Il passaggio di Mati Fernandez al Milan è sotto inchiesta, ma la Fiorentina può stare tranquilla...

11 settembre 2016 10:37

Corvino e quel no a Berlusconi e al Milan dei giorni scorsi...

26 maggio 2016 14:24

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