Notizie Galliani Fiorentina

Galliani: "Commisso un uomo di generosità e umanità, ammiravo la sua visione e la determinazione"
21 gennaio 2026 12:38
Calamai: "Se Commisso vuole evitare la retrocessione serve un grande manager come Galliani"
07 dicembre 2025 13:40
"Ferrari si metta accanto a Galliani, che magari impara qualcosa e torna alla comunicazione"
29 novembre 2025 23:14
Cinquini: "Manca una figura chiave in società. Io prenderei Galliani, ha una grande conoscenza calcistica"
27 ottobre 2025 15:51
Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"
26 settembre 2025 14:13
Palladino punge: "Con Galliani mi trovavo su tutto, altrove non funzionava così..."
25 settembre 2025 08:36
Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"
31 gennaio 2025 00:36
Galliani: "Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso con nessuno"
24 gennaio 2025 13:40
Galliani: "Parlo con l'agente di Pablo Marí molto spesso, ma nessuno mi ha chiamato per lui"
10 gennaio 2025 14:20
Galliani duro: "Chi non ci crede, può contattare il procuratore e troveremo una nuova soluzione"
09 gennaio 2025 14:45
Galliani attacca: "Se avessero annullato due goal regolari ad una big chissà cosa sarebbe successo"
03 novembre 2024 12:29
Galliani, appello a tifosi della Fiorentina: "Con Palladino e Colpani serve pazienza, come con Platini"
11 ottobre 2024 21:40
Nazione: “Colpani-Fiorentina si può chiudere in tempi brevi. Brekalo al Monza per abbassare il prezzo?”
21 luglio 2024 09:13
Galliani ritorna su Colpani alla Fiorentina: "C'è qualche discorso in atto, ma niente di definito"
20 luglio 2024 18:29
Galliani nega tutto: "Colpani non è in dirittura d'uscita, per ora non c'è nessuna trattativa molto avviata"
20 luglio 2024 17:50
Colpani ancora fuori per l'amichevole contro il Palermo. Nesta non lo porta neanche in panchina.
20 luglio 2024 17:39
Corriere Fiorentino: “Colpani-Fiorentina, Galliani ha aperto al prestito con diritto di riscatto. C’entra il futuro di Nico”
20 luglio 2024 09:39
Nazione: “Colpani-Fiorentina prestito oneroso da 5 milioni, diritto di riscatto a 13 che può diventare obbligo”
20 luglio 2024 09:37
Pedullà ribadisce: "Colpani alla Fiorentina solo in prestito con diritto inferiore ai 20 milioni"
19 luglio 2024 23:44
Sentite Galliani: "Telefonate per Colpani? Al momento piange il telefono, come diceva Modugno"
19 luglio 2024 12:10
Galliani: "Se la Fiorentina mi ha telefonato per Colpani? Preferisco non rispondere"
16 luglio 2024 20:40
Galliani: "Per Colpani nessuna trattativa in corso ma non so cosa succederà, orgoglioso di Palladino"
11 luglio 2024 12:26
Galliani nega: "Nessuna trattativa in corso con la Fiorentina per Colpani, ma può succedere di tutto"
09 luglio 2024 13:06
Il Tirreno scrive: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Colpani, ma Galliani l'ha ritenuta troppo bassa"
07 luglio 2024 15:58
Galliani: "Ho corteggiato più Palladino della mia compagna, ma è voluto andare via"
05 luglio 2024 22:00
Gazzetta: "Galliani vuole riprendersi Bonaventura. Dopo l'addio alla Fiorentina diventa un obiettivo del Monza"
01 luglio 2024 10:52
Galliani: "Nesta? Anche Palladino, che adesso tutta Italia voleva, non aveva mai allenato in A"
10 giugno 2024 23:37
Di Marzio: "Palladino ha fatto un patto con Galliani, o Fiorentina o resta a Monza"
26 maggio 2024 13:29
Ceravolo: "Palladino ideale, ma a Firenze manca figura del calibro di Adriano Galliani"
22 aprile 2024 22:16
Gianluca Galliani su Palladino: "Intuizione di mio padre, parleremo del suo futuro a fine campionato"
05 aprile 2024 17:23
Il Monza è vicino a Joe Barone, Galliani: "Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima"
18 marzo 2024 16:20
Galliani attacca i signori di Monza: "Ora si lamentano pure, prima perdevano con il Giana Erminio"
01 marzo 2024 18:12
Galliani schietto: "Il calendario è affollato, sì, ma chi lo affolla? Di certo non la Federazione italiana"
26 febbraio 2024 16:09
Galliani: "Il campionato si divide fra le prime otto e il resto. La Fiorentina è con Roma, Lazio e Atalanta"
30 novembre 2023 13:01
Siparietto a San Siro: Camarda va chiedere una foto a Galliani in tribuna ma non viene riconosciuto
29 novembre 2023 00:13
Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"
14 ottobre 2023 18:38
Galliani: "Se fossi rimasto al Milan avrei tenuto Bonaventura. Nel 2015 l'ho scippato all'Inter"
22 agosto 2023 21:12
Diego Della Valle: "È stato fatto un grandissimo lavoro, auguro le cose migliori alla Fiorentina"
30 maggio 2023 21:38
Galliani tiferà Inter questa sera: “Secondo voi, al Monza chi conviene di più che vinca?”
24 maggio 2023 20:24
Galliani: "Berlusconi ha chiamato Pessina. Io sono andato a pregare in Duomo nei minuti finali"
23 aprile 2023 21:39
Monza, Berlusconi cerca un socio di minoranza. Ma il potere decisionale resterebbe nelle sue mani
27 febbraio 2023 18:25
Galliani rivela: "Andavo sempre a vedere la Fiorentina, stadio sempre pieno era uno spettacolo"
29 novembre 2022 12:22
Nainggolan fuma in panchina, va fuori squadra. Galliani lo chiama al Monza: "Vuoi guadagnare poco?"
28 novembre 2022 15:44
Monza chiede rinvio gara con il Bologna. Galliani: "La squadra è scossa per quanto successo a Marì"
28 ottobre 2022 12:44
Marì accoltellato, Galliani: "Ferita profonda alla schiena ma non è in pericolo di vita"
27 ottobre 2022 21:51
Flop Monza, Ranocchia rescinde contratto pochi mesi dopo essere stato preso da Galliani
21 settembre 2022 12:12
Flop Monza, Berlusconi dà la colpa a Stroppa, esonerato. Contro la Juventus ci sarà Palladino in panchina
13 settembre 2022 11:37
La Roma passeggia sul Monza, continua il flop di Galliani e Berlusconi in serie A, ultimi in classifica
30 agosto 2022 22:55
Il ritorno di Galliani e Berlusconi in serie A è un fallimento, 0 punti nelle prime 3 partite in campionato
26 agosto 2022 20:56
Galliani vuole riportare Pezzella in Italia dopo la Fiorentina, il Monza cerca accordo per acquistarlo
08 agosto 2022 12:35
Il Monza vuole bruciare la Fiorentina per Pinamonti e offre 19 milioni all'Inter. Galliani incontra l'agente
09 giugno 2022 18:14
Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza
06 maggio 2022 22:46
Bonaventura ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, Galliani pronto se non rinnova
16 settembre 2021 19:39
Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola
15 giugno 2021 15:53
Antonini: "Ribery al Monza? Può accadere di tutto, Galliani ottiene sempre ciò che vuole"
22 febbraio 2021 22:05
Berlusconi vuole Ribery al Monza, Boateng sta provando a convincere il campione della Fiorentina
04 febbraio 2021 16:28
Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi
05 dicembre 2020 16:33
Boateng, neo acquisto del Monza: "Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi"
30 settembre 2020 16:00
Galliani: "Boateng arriva a titolo definitivo. Con Berlusconi è più semplice"
24 settembre 2020 16:01
Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."
01 luglio 2020 16:39
"Berlusconi non voleva comprare Rui Costa perché presidente del consiglio. Batistuta era tirchio"
01 maggio 2020 23:44
Galliani: "L'origine dei mali? La UEFA. Il campionato doveva riprendere in agosto e da gennaio 2021 nuova stagione"
29 aprile 2020 16:03
L'ultima vergogna: Lotito, Galliani e Vigorito vogliono far causa a Gravina per la sospensione del campionato
11 marzo 2020 15:36
Galliani: "Non ho capito perché Yonghong Li non ha ceduto il Milan a Commisso. Senza Della Valle Fiorentina sparita"
31 ottobre 2019 19:45
Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"
18 agosto 2019 12:32
Galliani: "Se ci fosse stato il Fair Play Finanziario il mio Milan non avrebbe vinto 5 Champions League"
13 aprile 2019 02:15
Galliani e Berlusconi, dopo pochi mesi il Monza è gia un flop. La soluzione adesso...
05 dicembre 2018 16:05
Incredibile Sportmediaset, dedica un servizio al Monza in serie C e non parla di Torino-Fiorentina
27 ottobre 2018 13:50
Berlusconi e Galliani tornano nel mondo del calcio, l'obiettivo è il Monza
05 settembre 2018 12:10
Galliani si candiderà al senato per Forza Italia, dopo il calcio segue Berlusconi anche in politica
26 gennaio 2018 21:08
Galliani può finire al Real Madrid. Florentino Perez gli ha offerto un ruolo nel consiglio d'amministrazione del Real
12 novembre 2017 15:19
Adriano Galliani è il nuovo presidente di Mediaset Premium
25 luglio 2017 17:24
Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino
30 maggio 2017 20:45
Galliani fuori dal Milan, adesso l'ex amministratore delegato si occupa di immobili
29 aprile 2017 14:38
La Fiorentina con le altre big del calcio italiano abbandona la Lega Calcio!
22 marzo 2017 17:13
Colpo di scena Caceres: supera le visite mediche ma rifiuta il Milan
05 febbraio 2017 15:23
Galliani presidente della Lega Calcio? La Fiorentina si oppone, organizza una cordata e vira su un altro nome
18 novembre 2016 00:06
Marotta (Juventus): "Galliani deve essere il prossimo presidente della Lega, è il migliore"
14 novembre 2016 17:25
Milan ai cinesi? Galliani lascia ma adesso vuole tornare in Lega Calcio
28 ottobre 2016 10:11
Il passaggio di Mati Fernandez al Milan è sotto inchiesta, ma la Fiorentina può stare tranquilla...
11 settembre 2016 10:37
Corvino e quel no a Berlusconi e al Milan dei giorni scorsi...
26 maggio 2016 14:24
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